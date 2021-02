GR Yaris ne suffit pas. On dirait qu’une nouvelle trappe chaude à traction intégrale de Toyota et Subaru arrive

Mais Toyota n’a plus de GR Yaris trappe chaude transmission intégrale? Ouais, mais il semble que ça arrive un nouveau, plus grand et plus puissant trappe chaude transmission intégrale, non seulement pour Toyota mais aussi pour Subaru.

Et la clé ici est Subaru. Il y a plusieurs rumeurs qui indiquent un possible retour de la marque japonaise en WRC en 2022, après son retrait en 2008. Cependant, il y a une machine avec laquelle rivaliser.

Certaines rumeurs disent que la nouvelle machine Subaru pourrait être basée sur un modèle Toyota, à savoir la GR Yaris, mais des rumeurs plus récentes indiquent qu’une machine est en cours de développement avec Matériel spécifique.

Selon la publication japonaise Best Car, le nouveau modèle prendra également le format d’un deux volumes, mais avec des dimensions similaires à l’actuelle Impreza Sport, la variante à deux volumes et à cinq portes du modèle. En d’autres termes, un niveau supérieur à celui où se trouve GR Yaris.

Malgré le développement conjoint, le nouveau trappe chaude La traction intégrale sera techniquement beaucoup plus Subaru que Toyota. Le moteur sera un boxer à quatre cylindres et utilisera le système de traction intégrale symétrique de la marque – ce qui peut indiquer qu’il sera également basé sur une plate-forme Subaru – plutôt que le système AWD développé spécifiquement pour la GR Yaris, comme le soulignaient les rumeurs précédentes. en dehors.

Quand le verrons-nous? Toujours selon Best Car, vers la fin de 2022. Et si l’objectif est de revenir en WRC, cette machine peut-elle s’hybrider pour faire face aux nouvelles réglementations? Nous devrons attendre.

Pourquoi (aussi) une Toyota?

Si la proposition de Subaru devait prendre une position similaire à celle de la légendaire Impreza WRX STi d’autres temps, ou même prendre la place de l’actuelle WRX STi, nous sommes plus intrigués par l’avenir de cette trappe chaude transmission intégrale comme une Toyota.

Si cette nouvelle proposition se confirme, qu’est-ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de GR Yaris? Et qu’est-ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de GR Corolla (avec une mécanique identique à celle de GR Yaris)? On se souvient que la GR Corolla serait le moyen d’apaiser les clients américains qui ne pourront pas y acheter la GR Yaris. Oui, nous avons plus de questions que de réponses et nous recevrons une réponse en temps voulu.

En plus de ces propositions plus sportives, comme les coupés BRZ et GT86, qui auront une deuxième génération – la BRZ a déjà été dévoilée – et cette nouvelle et probable trappe chaude À traction intégrale, Toyota et Subaru développent également une série de nouveaux modèles 100% électriques basés sur la nouvelle plateforme e-TNGA de Toyota.