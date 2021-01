Gotham Knights: le scénariste prévoit que « ce sera quelque chose de très spécial »

« Chevaliers de Gotham«Est l’un des titres les plus attendus pour 2021, bien qu’il ne dispose pas encore d’une fenêtre estimée pour son lancement officiel. Depuis sa révélation l’été dernier en « DCFandome« , Il y a eu peu de détails sur lesquels l’équipe de création de Jeux WB a offert au public, bien que des déclarations récentes indiquent que cela vaudra la peine d’attendre.

Grâce à son compte Twitter, l’écrivain Mitch teinturier (qui a de l’expérience dans le domaine grâce à « Star Wars: Battlefront II”) A annoncé à ses abonnés qu’il travaillait sur le jeu via le WB Games Montréal, indiquant qu’il a commencé à y travailler depuis le début de l’année.

Ce qui est très cool à propos de 2021, c’est que j’ai travaillé sur GOTHAM KNIGHTS. L’équipe de WB Montréal est incroyable, et ils font quelque chose de vraiment spécial. J’ai hâte que vous en appreniez plus sur ce jeu le moment venu. pic.twitter.com/WOgy9DeBJN – Mitch Dyer (@MitchyD)

« L’équipe de WB Montréal c’est incroyable et ils font quelque chose de vraiment spécial. J’ai hâte que vous en sachiez plus sur ce jeu quand la météo l’indique », disait-il. Teinturier.

Ces déclarations pourraient suggérer que le jeu n’est pas assez prêt pour une date de sortie approximative. Il y a quelques semaines, les fans soulignaient qu’une affiche publiée par le studio pourrait avoir des indices sur la date de sortie.

« Chevaliers de Gotham« Est un jeu dans lequel le joueur peut alterner entre Nightwing, Robin, Batgirl et Red Hood, qui doit protéger la ville en l’absence de Homme chauve-souris. D’accord avec Patrick Redding et Felur Marty (Directeur créatif et producteur exécutif), le joueur peut se concentrer sur la mise à niveau d’un seul personnage sans aucun problème, car le jeu aura un système dans lequel les autres peuvent le faire automatiquement.

« Les membres de la famille que vous ne conduisez pas sont toujours présents en arrière-plan d’une manière ou d’une autre, alors pendant que vous combattez le crime ou élucidez des mystères, ils ne sont pas censés rester inactifs », commentent-ils. GamesRadar.

Jeux WB aurait confirmé que le jeu sera présent dans PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC. Il ne reste plus qu’à attendre que plus de détails sur le jeu et son lancement apparaissent au fur et à mesure que 2021 avance.