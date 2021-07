Gossip Girl : quelle version est la meilleure ?

Après neuf ans de silence, Une fille bavarde a rouvert son blog pour tourmenter maintenant la génération Z dans un redémarrage créé par HBO Max. Le 8 juillet, la nouvelle version de la série dramatique pour adolescents emblématique a frappé la plate-forme numérique avec la même essence dans son intrigue, mais avec une histoire et des personnages totalement différents.







Avec le premier, de ses six épisodes programmés jusqu’au 12 août, Une fille bavarde cela a provoqué toutes sortes de réactions dans l’industrie. Et, les premiers à s’exprimer ont été ses fans, qui ont rempli les réseaux sociaux de mèmes puisque, le premier chapitre, mentionne également les emblématiques Serena, Blair, Nate et Chuck de la version originale.

Aussi, ceux qui ont déjà pu voir la saison complète de ce reboot étaient les critiques spécialisés et, nombre d’entre eux, ont donné leur avis là-dessus. D’après ce qu’ils ont commenté, ceux qui en savent tant sur la version originale de Une fille bavarde Comme les nouveaux épisodes, ils ont été divisés en deux : ceux qui ont vu un renouveau notable du format avec de nouveaux visages et ceux qui assurent qu’il est complètement vide à l’intérieur.

Avis critiques :

Selon le Hollywood Reporter, « Le redémarrage de Gossip Girl sur HBO Max est une rediffusion à moitié fluide des rythmes du feuilleton de la série originale et une révision à moitié déconcertante, mais à moitié ambitieuse de la prémisse pour laquelle la série n’est pas entièrement préparée.”. En revanche, le portail mentionne que «Ce remake semble juste daté, une humble tentative de suivre des émissions comme Generation ou Elite.”.

Suite à l’avis du Hollywood Reporter, Vulture a ajouté : « une grande partie de la nouvelle Gossip Girl est un remaniement familier des tropes et des intérêts de son prédécesseur. Et pourtant, elle veut aussi être une révolution et pense qu’elle doit être« , Ils ont écrit puis ajouté: »est fondamentalement creux en son centre, frivole et mousseux, parsemé de paillettes et d’infidélités et d’étudiants qui convoitent leurs professeurs”.

Cependant, la critique de Decider est loin de ce que les médias précédents proposaient. « Gossip Girl 2.0 n’est pas une réplique parfaite de ce qui a rendu l’original si attrayant, mais il a le potentiel d’y arriver.», ont-ils commenté et, pour conclure, ils ont assuré : «il y a une chance que j’attrape quelque chose de bien une fois de plus”.