GoPro Hero 10 présenté avec un nouveau processeur : vidéos 5.3K et 240 FPS

Grâce à un nouveau processeur, la GoPro Hero 10 Black peut filmer en plus haute résolution et plus rapidement que son prédécesseur. La stabilisation d’image devrait également être portée à un nouveau niveau grâce à la puissance de calcul.

Il est difficile de croire que la GoPro en est déjà à sa dixième génération cette année. Jeudi, le constructeur a présenté la dernière version de son best-seller, la GoPro Hero 10 Black, via un communiqué. La plus grande innovation est le processeur GP2 à l’intérieur, qui fournirait beaucoup plus de puissance de calcul pour le traitement des informations d’image par rapport aux générations précédentes.

Plus de puissance pour les enregistrements et bien plus encore

Avec le Hero 10 Black, il sera possible de créer des enregistrements vidéo en 5.3K avec jusqu’à 60 images par seconde. En résolution 4K, vous pouvez filmer jusqu’à 120 FPS et avec une résolution de 2,7K, même 240 FPS sont possibles, ce qui ouvre notamment la possibilité d’enregistrements au ralenti de haute qualité. Les photos devraient être possibles au format 16:9 avec une résolution de 23 mégapixels.

Mais les performances du processeur devraient également se faire sentir dans d’autres domaines. Par exemple, le fabricant promet des performances améliorées dans les enregistrements en basse lumière et, avec Hypersmooth 4.0, une stabilisation d’image encore meilleure que les modèles précédents. Avec Hypersmooth 4.0, la caméra devrait pouvoir compenser des inclinaisons allant jusqu’à 45 degrés, tandis que le Hero 9 Black était toujours à 27 degrés maximum.

Dehors maintenant

Mais l’interface de la caméra devrait également être plus réactive avec le processeur GP2 et réagir plus rapidement aux entrées. De plus, GoPro a doté le Hero 10 Black d’une fonction de téléchargement automatique afin d’obtenir le plus rapidement possible du matériel vidéo enregistré sur Internet. La GoPro Hero 10 Black est désormais disponible en magasin à partir de 529 euros.