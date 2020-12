Google Street View veut atteindre plus de sites et explique clairement comment: avec les téléphones mobiles des utilisateurs

Google Maps est si puissant, en partie, à cause de la contributions des utilisateurs, qui téléchargent leurs avis et photos sur la plateforme pour aider d’autres personnes. Google Street View, pour sa part, est possible grâce aux voitures, aux vélos et aux gens qui marchent dans les rues en prenant des photos à 360 degrés, mais il y a des endroits que Street View n’atteint pas. Alors, comment utiliser cet outil dans tous les endroits qui n’ont pas encore Street View? Google est clair: que les utilisateurs font avec leur mobile.

Google vient de mettre à jour l’application Street View pour Android pour permettre à quiconque, où qu’il se trouve, de pouvoir transformez votre smartphone en voiture Google, en économisant les distances, bien sûr. Le nouvel outil, dont le nom est « photos connectées », sert à capturer une série de photos pendant que nous marchons qui sont liées les unes aux autres, ce qui permet de générer le même effet de transition que Street View a déjà. Il convient de noter que la fonctionnalité est actuellement en version bêta et n’est disponible que dans certains pays.

Votre mobile peut désormais être une voiture Google

Ce mécanisme est beaucoup plus efficace que d’acheter une caméra à 360 degrés, de la placer sur le toit de la voiture et de faire le tour de la ville. Il suffit d’avoir un smartphone. La technologie utilisée est ARCore, la même que celle utilisée pour Live View. Une fois que l’utilisateur enregistre les images et les télécharge, Google les lie au site exact où ils ont été enregistrés et les fait pivoter et les redresse pour que l’expérience soit similaire à celle de Street View, même si en fin de compte cela dépendra de la qualité de chaque mobile.

De Google, ils affirment que leurs voitures ont déjà parcouru dix millions de kilomètres à travers la planète et que sur le chemin ils ont capturé 170 000 millions d’images. Cependant, Stafford Marquardt explique, « il y a encore beaucoup de régions du monde non cartographiées. » La fonctionnalité est toujours en version bêta, mais a déjà été utilisée dans des régions comme le Nigéria, le Brésil et le Japon.

Et s’il y a une zone qui a été cartographiée par Google et qu’un utilisateur la cartographie à nouveau? Dans ce cas, la vue Google apparaîtra comme une ligne bleue épaisse et les utilisateurs la verront comme une ligne bleue en pointillé. L’utilisateur doit simplement faire glisser Pegman (la poupée Google Street View) vers l’un ou l’autre et utiliser l’application normalement. Vers les images des utilisateurs les mêmes conditions de confidentialité s’appliqueront que celles de Google, comme le flou des visages et des plaques d’immatriculation, et il y aura des outils de modération.

Mais cela va plus loin, puisque cette fonction servira non seulement à cartographier une rue, mais aussi à améliorer la précision de Google Maps avec des informations mises à jour. «Par exemple, nous pouvons utiliser les informations des images Street View pour mettre à jour des détails tels que les noms et adresses des entreprises qui ne figurent pas encore sur la carte», explique Marquardt.

Comme nous l’avons déjà dit, bien que l’idée soit d’apporter cette fonction à tous les pays, elle n’est disponible qu’au lancement en version bêta et à Toronto, New York, Austin, Nigeria, Indonésie et Costa Rica. Il va sans dire que pour l’utiliser il faudra non seulement résider dans l’une de ces zones, mais aussi disposer d’un mobile Android compatible avec ARCore.

