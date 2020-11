Google Stadia recevra 400 nouveaux jeux en 2021 ou plus tard, confirme le directeur des jeux de Stadia

Tendance FP27 nov.2020 10:24:16 IST

Actuellement, 200 développeurs créent 400 nouveaux jeux pour Google Stadia. Dans une interaction avec MobileSyrup, le directeur des jeux du service, Jack Buser a déclaré que ces nouveaux jeux devraient être lancés au cours des prochaines années, et pas nécessairement tous en 2021. Au cours de la interaction, de a parlé de la nouvelle plateforme de Google, des choses dont il est fier et de certaines discussions autour de Stadia. Selon Buser, son équipe a presque terminé la planification pour 2021 et se concentre davantage sur la cartographie de 2022.

Buser a révélé que Google a 400 nouveaux jeux à destination de Stadia, mais ne donne pas beaucoup de détails, disant plutôt que lorsque ces jeux débarqueront, que ce soit l’année civile 2021 ou au-delà, ils seront révélés par eux à l’avenir.

Sur une question concernant beaucoup de Dadias (messieurs et papas plus âgés ou d’âge moyen) intéressés par Stadia, il a révélé que Stadia est dans 14 pays et qu’il y a beaucoup de gens qui jouaient un peu à des jeux et qui ont cessé de fonctionner. Beaucoup d’entre eux n’ont pas le budget pour acheter une console de jeu à 500 € et pour ces personnes, Stadia est parfait. Ils n’ont pas à payer d’argent et bénéficient toujours de 30 jeux gratuits. Et s’ils paient un abonnement de 10 € par mois, ils sont autorisés à conserver les jeux aussi longtemps qu’ils sont abonnés.

De plus, il a également parlé du fait que Google avait deux studios propriétaires à Montréal et à Los Angeles, un accord exclusif avec Harmonix et une liste de développeurs et de producteurs de jeux chevronnés supervisant tout.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂