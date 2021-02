Google Stadia apportera 100 jeux, dont Half-Genie Hero Ultimate Edition, Fifa 21, Hellpoint et plus en 2021

16 févr.2021 11:53:25 IST

Google avait annoncé plus tôt ce mois-ci que la société arrêtait son développement de jeux en interne pour Stadia, Stadia Games et Entertainment, mais la société a enfin fait la lumière à cet égard. Google maintenant prévoit de lancer plus de 100 jeux dans la boutique Stadia pour ses joueurs en 2021. La société avait initialement annoncé qu’elle apporterait environ 400 jeux à son service de streaming de jeux basé sur le cloud en 2021, mais la société a maintenant révisé ce chiffre à 100.

En plus de révéler le nombre de jeux à venir sur Stadia cette année, la société a également révélé les jeux qui arriveront dans la boutique Stadia dans les semaines et les mois à venir.

Google a également partagé les dates de lancement exactes de ces jeux, qui incluent Shantae: Risky’s Revenge – Coupe du réalisateur qui sortira le 23 février, Half-Genie Hero Ultimate Edition qui sortira le 23 février, FIFA 21 qui sera lancé le 17 mars, Il est venu de l’espace et a mangé nos cerveaux qui sortira le 1er mars, Kaze et les masques sauvages qui sera lancé le 26 mars et Jugement qui sera lancé le 23 avril.

En dehors de ces jeux, Google publiera également Street Power Football, Killer Queen Noir, et Hellpoint sur la plate-forme de jeu Stadia. De plus, Stadia obtiendra également des jeux tels que le Riders Republic, Far Cry 6, et Bonjour ingénieur Plus tard cette année.

Alors que les consoles de nouvelle génération continuent de se révéler difficiles à obtenir, Google Stadia tente d’avoir l’opportunité de vendre l’idée du cloud gaming à plus d’utilisateurs.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂