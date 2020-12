Google Pixel XE: premiers indices d’un nouveau et supposé Pixel bon marché

Premiers détails sur l’hypothétique prochain Google Pixel XE.

Aucune entreprise n’est épargnée par les fuites et Google n’allait pas être différent. Il y a quelques jours, des photos d’un téléphone sont apparues en ligne qui, vraisemblablement, correspondent au Pixel XE, car c’est le nom de l’appareil qui se reflète sur l’écran.

À partir de ces images, la première chose que nous déduisons est les cadres avant sont assez larges le long du panneau entier, plus un petit trou au milieu pour abriter la caméra selfie.

De plus, grâce aux informations vues sur les photos, on peut aussi dire que ce supposé prochain appareil Google aura la compatibilité NFC et intégrera la prise en charge de deux cartes SIM.

Aucun indice sur les spécifications

Pour le reste, cette fuite d’informations nous a laissés aveugles en ce qui concerne le reste des spécifications. Nous n’avons même pas la moindre idée de l’arrière, car toutes les images correspondent déjà à l’écran deux sections des paramètres.

Avec ce niveau de filtration et en tenant compte du fait que Google a lancé très récemment le Google Pixel 5, il n’est pas prévu que nous voyions ce Google Pixel XE en magasin en 2021.

Par conséquent, son lancement aura vraisemblablement lieu au cours des premiers mois de 2021, coïncidant avec l’arrivée de gros terminaux tels que le Samsung Galaxy S21, le OnePlus 9 ou le Motorola Nio.

Google Photos sera-t-il illimité?

Vous savez déjà que récemment, Google a décidé de supprimer le stockage illimité de Google Photos. La seule exception envisagée par cette mesure concernait les téléphones de l’entreprise, le Google Pixel, qui continueraient à bénéficier de ce service de manière illimitée s’ils avaient été publié avant son entrée en vigueur l’année prochaine.

Pour cette raison, le jour exact où Google décide de commercialiser le Pixel XE est particulièrement important, car le faire avant le 1er juin 2021 aurait la valeur ajoutée de Profitez de Google Photos illimité.

