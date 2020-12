Google Pixel 4a, Xiaomi Mi 10T à Apple iPhone SE: Meilleurs téléphones de moins de Rs 40000 (décembre 2020)

Ameya Dalvi14 déc.2020 09:29:12 IST

Comme toujours, un budget de Rs 40 000 ouvre de nouvelles possibilités lors de l’achat de smartphones en Inde. Non seulement vous pouvez acheter des téléphones avec du matériel haut de gamme tel qu’un SoC Snapdragon 865 et des écrans AMOLED à taux de rafraîchissement élevé, mais vous avez également des téléphones avec des caméras 108MP et la conformité 5G. Il existe également des options de Google et Apple parmi lesquelles choisir. Jetons donc un coup d’œil aux meilleures options disponibles sous 40K ce mois-ci.

Meilleurs téléphones à acheter sous Rs 40000 en Inde

Mi 10T / 10T Pro

Les nouveaux téléphones phares à petit budget de Xiaomi – le Mi 10T et 10T Pro (Critique) offrent une grande variété de fonctionnalités à un prix nettement inférieur à celui du Mi 10 lancé plus tôt cette année. Quelques coins ont été coupés pour réduire les coûts, mais il y a aussi quelques améliorations. Le seul déclassement majeur est l’utilisation d’un écran LCD à la place d’un écran Super AMOLED. Cependant, l’écran est tout aussi grand à 6,67 pouces, aussi lumineux avec la prise en charge du HDR10 +, et affiche un taux de rafraîchissement plus élevé de 144 Hz. Il est protégé par une couche de Corning Gorilla Glass 5, tout comme le dos en verre du téléphone.

Les Mi 10T et 10T Pro sont tous deux alimentés par la puce phare Snapdragon 865 de Qualcomm et sont livrés avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne UFS 3.1. La seule différence entre les deux téléphones réside dans leurs caméras principales. Alors que le 10T arbore un jeu de tir de 64 MP, la variante Pro dispose d’un appareil photo de 108 MP avec stabilisation optique de l’image. Un appareil photo ultra-large de 13 MP et un appareil photo macro de 5 MP peuvent être trouvés sur chacun des téléphones, ainsi qu’un appareil photo selfie de 20 MP à l’avant. Ces deux téléphones compatibles 5G sont capables d’enregistrer des vidéos 8K jusqu’à 30 ips. Ils exécutent Android 10 avec MIUI 12 en haut.

Prix ​​du Mi 10T en Inde: 37999 Rs pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage

Prix ​​du Mi 10T Pro en Inde: 39999 Rs pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage

iQOO 3

iQOO 3 (Critique) de la sous-marque Vivo figurait sur cette liste auparavant, mais offre désormais un meilleur rapport qualité-prix à un prix inférieur. Ce téléphone dispose également d’un ensemble impressionnant de spécifications et de fonctionnalités, ainsi que du dernier SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Pour ce budget, vous pouvez obtenir la variante 8 Go de RAM de ce téléphone avec 256 Go de stockage interne. Sa batterie de 4400 mAh lui fournit suffisamment de jus pour durer plus d’une journée d’utilisation modérée. Mieux encore, la société propose également un chargeur rapide de 55 W pour le recharger en un temps double.

L’iQOO 3 est livré avec un écran Full HD + Super AMOLED de 6,44 pouces avec Corning Gorilla Glass 6 sur le dessus et prise en charge HDR10 +. Il y a une configuration polyvalente à quatre caméras à l’arrière avec une combinaison d’un appareil photo principal de 48 MP, d’un appareil photo ultra-large de 13 MP, d’un téléobjectif de 13 MP pour un zoom optique 2X et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Vous obtenez également une caméra selfie de 16 MP située dans un petit trou de perforation en haut à droite de l’écran. Ce téléphone fonctionne également sous Android 10, avec l’interface utilisateur personnalisée de l’entreprise en haut.

Prix ​​de l’iQOO 3 en Inde: 34 990 pour 8 Go de RAM / 256 Go de stockage

OnePlus 7T

Oui, le OnePlus 7T est toujours disponible en Inde, et nous le préférons toujours au OnePlus 8 à son prix demandé. C’est une meilleure option si vous voulez des caméras plus polyvalentes et ne manquez aucune des fonctionnalités clés de son successeur (à l’exception de la 5G). La variante supérieure de ce téléphone avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage peut être achetée dans ce budget. Il a un design élégant avec un cadre en métal et un corps en verre protégé par Corning Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière. Il existe un écran AMOLED Full HD + Fluid de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience visuelle fluide et sans scintillement. Il exécute Oxygen OS 10 basé sur Android 10, et compte tenu de l’excellent bilan de la société, on peut s’attendre bientôt à Android 11 sur ce téléphone.

le OnePlus 7T (Critique) est alimenté par la précédente puce phare Snapdragon 855+ de Qualcomm et dispose d’une batterie de 3800 mAh qui le permet de fonctionner pendant une journée complète d’utilisation modérée. Le chargeur Dart fourni le charge également assez rapidement. Vous avez trois appareils photo à l’arrière, en commençant par un appareil photo principal de 48 MP avec stabilisation d’image optique (OIS) et binning des pixels, un appareil photo ultra-large de 16 MP avec autofocus et un téléobjectif de 12 MP qui fournit un zoom optique 2X. Les caméras parviennent à prendre des images impressionnantes dans différents modes et conditions d’éclairage. Une encoche en haut de l’écran accueille une caméra 16 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Prix ​​OnePlus 7T en Inde: 37999 Rs pour 8 Go de RAM / 256 Go de stockage

Google Pixel 4a

Si vous n’avez pas besoin d’un SoC de qualité phare ou d’un barrage de caméras et que vous avez hâte d’acheter sans doute le meilleur téléphone avec appareil photo de ce budget, le Google Pixel 4a (Critique) est le téléphone qu’il vous faut. Il n’a peut-être pas un design sophistiqué ou le processeur le plus rapide du marché, mais ce combiné offre les bienfaits du célèbre appareil photo Pixel à un prix avantageux. Ce téléphone peut réaliser avec une seule caméra arrière de 12,2 MP (avec OIS) ce que la plupart des téléphones ne peuvent pas avec deux, trois ou même quatre caméras avec un nombre de mégapixels beaucoup plus élevé. La sortie de la caméra est excellente dans toutes les conditions d’éclairage, y compris en basse lumière, et peut également cliquer sur des portraits brillants.

Comme tous les appareils Pixel, le Google Pixel 4a est parmi les premiers à recevoir la dernière version d’Android et des mises à jour de sécurité. Ce téléphone est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 730G capable, et est accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Grâce à un écran Full HD + OLED de 5,81 pouces, le téléphone est d’une compacité rafraîchissante. Ce téléphone est idéal pour les amateurs de photographie plutôt que pour les joueurs inconditionnels ou ceux qui recherchent un design flashy et des écrans gigantesques.

Prix ​​du Google Pixel 4a en Inde: 31999 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage

Apple iPhone SE (2020)

le Apple iPhone SE (Critique) conserve sa place sur notre liste des meilleurs téléphones sous 40K. L’édition 2020 du téléphone emprunte son apparence et un tas de fonctionnalités à l’iPhone 8, mais pas au processeur. Il est alimenté par la plus récente puce A13 Bionic d’Apple que vous obtenez sur tous les téléphones de la série iPhone 11. Considérez-le comme un iPhone 8 d’Apple avec un processeur plus rapide et un prix inférieur. Voici un autre téléphone compact à considérer, si vous aimez ceux comme certains d’entre nous, les gars de la vieille école.

Il dispose d’un écran LCD Retina de 4,7 pouces avec une densité de pixels typique de 326 PPI. Vous obtenez la caméra 12 MP toujours fiable d’Apple à l’arrière avec OIS et une caméra selfie 7 MP à l’avant. Le téléphone est classé IP67 résistant à la poussière et à l’eau et fonctionne sous iOS 13; il est évolutif vers le nouvel iOS 14. Vous pouvez acheter la variante de stockage de 64 Go dans ce budget. À son prix de vente, je ne serai pas surpris si de nombreux acheteurs potentiels d’Android se tournent vers l’écosystème iOS pour goûter au fruit défendu.

Prix ​​Apple iPhone SE en Inde: 35900 Rs pour une variante de stockage de 64 Go

