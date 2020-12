Google Photos est mis à jour avec de bonnes nouvelles: photos 3D, collages et plus

Toute l’actualité qui atteindra Google Photos et que vous pouvez désormais essayer sur votre mobile.

Si malgré tout vous avez décidé de continuer à utiliser Google Photos Plutôt que de passer à l’une des nombreuses alternatives disponibles, vous serez heureux d’apprendre que Google continue améliorer votre application stockage et organisation d’images et de vidéos dans le cloud.

La société a annoncé une série de nouvelles qui arriveront sur la plate-forme au cours des prochaines semaines, allant d’un nouveau type d’imagerie 3D cinématographique, à de nouveaux types de collages ou plusieurs catégories de « Souvenirs », le histoires intégré à l’application depuis quelques mois maintenant.

Images 3D générées avec l’apprentissage automatique et plus de changements dans Google Photos

La première, et probablement la plus marquante des nouvelles annoncées par Google, concerne la nouvelles images 3D avec effet cinématographique.

Selon Google, ces types d’images permettent revivez les souvenirs de manière plus réaliste et vivre, grâce à des techniques de apprentissage automatique qui prédisent la profondeur d’une image pour produire une représentation tridimensionnelle de la scène. La chose la plus surprenante est que cette fonction est disponible même si la photo originale ne possède pas d’informations de profondeur qui lui sont associées.

L’inconvénient, comme pour les autres fonctionnalités de Google Photos, est que il n’est pas possible de créer manuellement des images de ce type: ce sera l’assistant Google Photos qui générera automatiquement des images 3D cinématiques, qui peut plus tard être enregistré dans la galerie.

D’autre part, Google a annoncé nouveaux styles de collages, généré à l’aide de l’intelligence artificielle pour sélectionner le Regardez le plus approprié dans chaque cas.

Enfin, Google annonce l’arrivée de nouvelles mémoires générées automatiquement, qui sélectionnera des images en fonction de différentes activités telles que sports ou promenades, ainsi que des situations comme couchers de soleil. Comme toujours, Memories sera automatiquement sélectionné et apparaîtra en haut de la page principale de Google Photos.

Toutes ces actualités sont disponibles avec la dernière version disponible de Google Photos, à la fois sur Android et iOS. Google indique qu’il faudra peut-être quelques jours à certains utilisateurs pour pouvoir les utiliser, car le déploiement se fera de manière progressive jusqu’à atteindre tous les utilisateurs de l’application – près de 5000 millions, selon les derniers chiffres.

