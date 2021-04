Google Photos: Comment utiliser votre nouvel éditeur vidéo puissant

Nous expliquons étape par étape comment utiliser l’éditeur vidéo gratuit de Google Photos et toutes ses fonctions.

le éditeur vidéo Google Photos remanié Il est désormais disponible pour tous les utilisateurs de l’application. Après avoir annoncé son arrivée en début d’année, l’entreprise a commencé à déployer le actualisation qui introduit le nouvelles fonctionnalités avancées de montage vidéo, qui vous permettent de modifier les clips enregistrés dans la galerie sans avoir besoin de recourir à des applications d’édition vidéo tierces.

C’est l’un des fonctions plus larges axées sur la section vidéo qui ont atterri sur Google Photos, avec un grand nombre d’outils différents et une interface qui se distingue par sa facilité d’utilisation. Nous allons vous expliquer comment utiliser le nouvel éditeur vidéo Google Photos et les fonctions à utiliser pour en tirer le meilleur parti.

Toutes les fonctions du nouvel éditeur vidéo de Google Photos

Jusqu’à maintenant, Google Photos ne permettait que de faire pivoter, recadrer ou stabiliser les vidéos. Avec la dernière mise à jour de l’application, Google Photos maintenant comprend un éditeur vidéo beaucoup plus puissant, qui comprend des fonctions comme celles-ci:

Outil de recadrage avancé

Option pour exporter des cadres

Option pour supprimer l’audio des vidéos

Outils de correction des couleurs (luminosité, contraste, balance des blancs, teinte, température ou teint)

Filtres

Outils de dessin en vidéos

Possibilité de combiner plusieurs clips dans la même vidéo

De manière générale, avec cette mise à jour de Google Photos, son éditeur vidéo est au niveau de l’éditeur d’images inclus dans l’application. Il est désormais possible de créations beaucoup plus complexes en utilisant des outils natifs, sans avoir besoin de recourir à des outils tiers.

Comment éditer des vidéos sans quitter Google Photos

Comme indiqué au début, l’éditeur Google Photos a commencé à toucher les utilisateurs de l’application Android Récemment. Cependant, cela peut prendre encore quelques jours pour atteindre tout le monde. Dans tous les cas, il est possible de télécharger l’APK de la dernière version de Google Photos pour forcer son apparition.

Lorsque vous avez déjà le dernière version de Google Photos installée, les étapes à suivre pour éditer une vidéo à l’aide du nouvel éditeur sont les suivantes:

Ouvrez Google Photos et recherchez une vidéo dans votre galerie. Appuyez sur la vidéo, puis appuyez sur l’option « Modifier ». Faites défiler les différentes options de la barre d’outils inférieure pour choisir la fonction que vous souhaitez utiliser. Selon la fonction choisie, certains outils ou d’autres apparaîtront.

Une des des nouvelles plus intéressantes de l’éditeur sont les filtres artistiques, qui nous permettent de donner à nos clips un style différent à travers effets de lumière et de couleur. Une astuce intéressante de cette fonction est la possibilité de changer l’intensité des filtres. Pour ce faire, après avoir sélectionné un filtre, touchez-le à nouveau et faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer son intensité.

Toutes les fonctions du Éditeur vidéo Google Photos Ils sont disponibles gratuitement et ne nécessitent pas d’abonnement à Google One comme ils le font avec d’autres outils de l’application.

