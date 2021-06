Google ouvre sa suite de paiement Workplace à tous : voici les fonctionnalités que vous pouvez désormais utiliser gratuitement

Tout utilisateur de Google peut accéder à partir d’aujourd’hui gratuitement à toutes les fonctions de Workspace qui n’étaient jusqu’à présent disponibles que sur les comptes payants, comme les suggestions de saisie semi-automatique intelligente des textes dans le courrier et les documents en ligne, la possibilité de mentionner d’autres utilisateurs en utilisant @ pour ajouter aux tâches et afficher des documents, des feuilles de calcul et des présentations dans les appels vidéo Meet, comme le rapportent les Américains sur leur blog.

En plus de ces fonctions, Google ouvrira également ses Rooms, un espace de travail collaboratif jusqu’à présent réservé aux clients Workspace, à tous ses utilisateurs, et a signalé que permettra une série de nouveaux outils sur cette plateforme tout au long de l’été pour améliorer la coopération entre les utilisateurs. Avec cette transformation, Google Rooms changera de nom et sera renommé Spaces.

Google explique qu’il crée une nouvelle interface utilisateur optimisée pour la collaboration en équipe avec laquelle il souhaite faciliter la conversation en ligne sur le même écran que les documents partagés sur lesquels plusieurs personnes travaillent. Il a également été signalé que ce nouvel espace aura des indicateurs de présence, des statuts personnalisés, des réactions expressives et une vue pliable pour minimiser le chat lorsque vous avez besoin d’une vue plus complète du fichier sur lequel vous travaillez. Il va donc adopter de nombreuses fonctionnalités similaires à Slack ou à Microsoft Teams.

Une fois disponible, Les espaces seront intégrés à Gmail et apparaîtra dans un bouton dans la barre latérale gauche à côté de Meet Mail, Chat ou Video Calls.

Afin de activer les fonctionnalités gratuites de l’espace de travail, l’utilisateur doit activer Google Chat en allant dans la fenêtre de configuration de Gmail, cliquer sur Chat and Meet, sélectionner Google Chat, l’activer et enregistrer les modifications.

Google Workspace Individuel

En plus d’offrir des fonctions Workspace gratuites jusqu’alors payantes, Google a annoncé une version premium de ce même produit destiné aux petites entreprises : Google Workspace Individual.

Les Californiens expliquent que ce produit aura toutes les fonctions de Workspace et un certain nombre d’outils professionnels, tels que services de réservation intelligents, appels vidéo professionnels ou marketing par e-mail personnalisé, pour aider les petites entreprises à vendre leurs biens et services. Tout cela dans le même espace de travail et avec accès au support technique de Google.

Google Workspace Individual sera bientôt lancé sur six marchés, sans compter l’Europe : les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Australie et le Japon. les Américains Ils n’ont pas précisé quand il sera disponible pour les clients du Vieux Continent ni le prix qu’il aura.