Google ouvre publiquement Fuchsia aux développeurs, le mystérieux système d’exploitation de Google n’est plus si mystérieux

Cela fait plus de quatre ans que Google a d’abord introduit Fuchsia. Il a attiré l’attention à l’époque, d’abord parce qu’il s’agissait d’un nouveau système d’exploitation Google et d’autre part, parce qu’il n’était pas basé sur le noyau Linux mais sur le micro-noyau Zircon. Bien que la société n’en ait pas révélé grand-chose ces dernières années, elle est désormais totalement ouverte à tout développeur souhaitant s’associer à sa création.





Comme annoncé par Google, ouvrez Fuchsia pour en faire plus Open source jamais. Ils vont l’ouvrir davantage pour que des contributeurs extérieurs à leur propre organisation entrent et apportent de nouvelles idées à son développement. Ils disent qu’entre autres, ils ont créé de nouvelles listes de diffusion publiques pour discuter du projet et modifier l’organigramme afin que les décisions stratégiques ne dépendent pas complètement d’eux quelque chose de similaire à ce que nous avons vu avec Chromium il y a quelques semaines.

Les développeurs peuvent maintenant télécharger le code source Fuchsia depuis le site officiel, ainsi que les outils et l’émulateur pour le faire fonctionner localement. L’entreprise encourage les tests et les nouvelles idées lors du développement du système d’exploitation.

Entre les fonctionnalités que Google promeut pour Fuchsia il y a ceux d’être «sûrs, évolutifs, inclusifs et pragmatiques». Quoi que cela signifie pour Google.

Beaucoup de travail à faire

Fuchsia a cependant encore beaucoup de travail à faire. Google nous a montré des interfaces de système d’exploitation légères et très précoces, mais ce n’est pas tout à fait prêt. En réalité, il n’est pas clair pour quoi et où cela fonctionnera. Il ne vise pas à remplacer Android ou Chrome OS Et au mieux, il a été testé sur des appareils aussi particuliers que les haut-parleurs intelligents. Ce que nous savons, c’est qu’il sera compatible avec les applications Android.

Quoi qu’il en soit, ce que nous savons, c’est que c’est un système d’exploitation qui n’est pas abandonné. En fait, ils ont même publié une feuille de route technique. Bien qu’il soit désormais ouvert à davantage de contribuables de l’extérieur, cela ne signifie pas qu’ils changeront complètement la direction que prend Fuchsia. Google continuera à garder le contrôle et indiquera en fait que « Google dirige la direction de Fuchsia et prend les décisions concernant la plate-forme ».

Via | Google Open Source