Google One : sauvegarde gratuite pour les appareils sous Android et iOS

Google One, le service de stockage en nuage que Google a lancé en 2018, va maintenant sauvegarder votre téléphone iOS ou Android gratuitement avec votre compte Google.

L’application iOS sera en mesure de sauvegarder vos photos, vidéos, contacts et événements de calendrier, en consolidant ce qui est offert par différents services comme Photos et Drive en un seul endroit, selon Android Authority. Pendant ce temps, l’application Android, qui pouvait déjà sauvegarder une gamme de fichiers depuis votre téléphone, proposera désormais des sauvegardes sans abonnement Google One. Pratique non ?

#tech #mobile Google One va sauvegarder gratuitement le contenu de votre iPhone Le service de stockage en ligne unifié de Google va offrir aux utilisateurs d’iOS la sauvegarde gratuite de leur appareil. https://t.co/iuHl2RBTbz — DualMedia Expert web mobile seo sea socialmedia (@Dual_Media) July 30, 2020

Outre la sauvegarde de vos fichiers, Google One est également mis à jour pour faciliter la gestion des fichiers stockés. Cette fonctionnalité de gestion du stockage est disponible à partir de l’application ou du Web et vous permettra de gérer les fichiers enregistrés à partir de Drive, Gmail et Photos en un seul endroit.Vous bénéficiez gratuitement de 15 Go de stockage avec votre compte Google personnel (les comptes G Suite ne sont pas pris en charge par les nouvelles fonctionnalités), et Google propose des forfaits de stockage payants à partir de 1,99 USD par mois pour 100 Go de stockage. Google indique que les nouvelles fonctionnalités seront déployées pour Android dans les prochains jours et que la nouvelle application iOS sera bientôt lancée. Une liste complète des pays où Google One est disponible peut être trouvé ici.

Une mise à jour bienvenue

L’année dernière, les membres payants avaient déjà accès à cette fonctionnalité sur Android, qui permet de stocker vos textes, contacts, applications, photos et vidéos dans le nuage de Google. Les sauvegardes “gratuites” sont maintenant disponibles pour les utilisateurs d’Android. Les utilisateurs d’iOS y auront accès dès que l’application Google One sera déployée sur iOS dans un avenir proche.

Avec cette mise à jour, Google introduit également un nouvel outil de gestion du stockage dans Google One, qui est disponible dans l’application et sur le web, et qui permet de supprimer des fichiers et des sauvegardes si nécessaire. L’outil fonctionne sur l’ensemble des propriétés de Google et vous permet de trouver des e-mails avec de très grosses pièces jointes ou des fichiers volumineux dans votre stockage Google Drive, par exemple.

Avec cette fonction de sauvegarde gratuite, Google essaie clairement d’amener plus de personnes sur Google One. La limite de 15 Go de stockage gratuit est assez facile à atteindre, après tout (et cela pour l’ensemble de votre stockage sur Google, y compris Gmail et d’autres services) et payer 1,99 $ pour 100 Go n’est pas exactement une dépense importante, surtout si vous faites déjà partie de l’écosystème Google et que vous utilisez déjà des applications comme Google Photos.