Google ne développe plus de jeux pour Stadia lui-même

Google avait de grands projets pour sa plate-forme de streaming de jeux Stades. Non seulement les titres actuels de studios renommés devraient être proposés via lui, mais Google souhaitait même développer ses propres titres. Mais ces plans mêmes ont maintenant changé.

Google ne développe plus ses propres jeux Stadia

Les deux studios créés spécialement pour Stadia à Los Angels et Montréal seront fermés, Head Jade Raymond (mieux connu pour la série « Assassin’s Creed » d’Ubisoft) quitte l’entreprise.

Le patron de Stadia, Phil Harrison, explique la décision:

«En 2021, nous intensifierons nos efforts pour aider les développeurs et les éditeurs de jeux à tirer parti de notre technologie de plateforme et à proposer des jeux directement à leurs joueurs. Nous voyons une opportunité importante de travailler avec des partenaires qui recherchent une solution de jeu basée sur une infrastructure technique avancée et des outils de plateforme. Nous pensons que c’est le meilleur moyen de faire de Stadia une entreprise durable à long terme qui aidera le secteur à se développer. «

Il déclare également que les coûts de développement de vos propres jeux et de mise en œuvre de la plate-forme ont considérablement augmenté. Par conséquent, Google souhaite maintenant se concentrer sur le développement de Stadia lui-même et s’abstient de produire ses propres titres pour lui.

Pour les clients, cela signifie qu’ils peuvent Vous pouvez continuer à utiliser la plateforme de streaming et il y aura également de nouveaux jeux comparaissez pour cela. La société ne développe tout simplement plus de titres exclusifs. Vous pouvez jouer aux jeux qui sortent également pour d’autres plates-formes telles que PC, PS4 et PS5, ainsi que Xbox One et Xbox Series X / S.