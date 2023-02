Google Maps va changer pour s’adapter aux voitures électriques : ce seront ses principales nouveautés

in

Google travaille sur améliorer les cartesvos cartes et votre application de navigation, pour rendre l’application plus pratique à utiliser en conduisant une voiture électrique. Pour cela, l’application inclura des outils qui permettront planifier des itinéraires longue distance en tenant compte des arrêts dans bornes de recharge.

Du moins, c’est ainsi qu’ils l’ont découvert via 9to5Google lors de l’examen du code du dernière version disponible de l’application Google Maps pour Android. On y trouve des indications qui pointent vers l’arrivée de fonctions de calcul d’itinéraire automatique pour les voitures électriques.

Vous pouvez planifier des arrêts pour recharger votre voiture électrique avec Google Maps

Depuis plusieurs années maintenant, Google Maps a la possibilité d’afficher les chargeurs de voitures électriques le long des parcours. Profitant du travail effectué ces dernières années à cet égard, Google prévoit d’aller plus loin et générer des itinéraires complets en fonction du nombre d’arrêts et des bornes de recharge disponibles le long du chemin.

Les changements ont été découverts dans le version 11.65 de Google Maps pour Android. Dans votre code, il y a eu des chaînes de texte qui seront utilisées dans la fonction de planification d’itinéraire une fois qu’elle sera disponible, et donneront à l’utilisateur la possibilité de savoir combien de batterie votre voiture aura à l’arrivée à destination, s’il est nécessaire ou non de s’arrêter aux bornes de recharge, ou s’il n’y a pas de bornes de recharge compatibles le long du parcours.

Certaines de ces fonctions sont déjà intégrées dans Android Automobile, la version d’Android pour les véhicules que l’on trouve déjà dans certains modèles de voitures, comme les plus récents d’entreprises telles que Polestar ou Renault. Il faut donc s’attendre à ce que son interface et son fonctionnement soient similaires à ce que l’on peut déjà trouver sur ladite plateforme.

Bien qu’aucune autre information ne soit connue sur l’arrivée de cette fonctionnalité, il est fort probable qu’elle commencera à atteindre les utilisateurs au fil des semaines.

