Google Maps ramène la fonctionnalité «  boussole  » sur Android avec plus de fonctionnalités

05 avr.2021 15:02:28 IST

Google Maps a ramené le widget « Compass » sur Android. Dans un article de blog, la société a informé que la décision est prise «en raison d’un soutien écrasant» pour la fonctionnalité. Les utilisateurs d’Android doivent télécharger la dernière version de Plans, 10.62 pour utiliser la fonction. Le widget sera visible lorsqu’ils commenceront à naviguer quelque part. La boussole peut être utilisée dans deux formats – l’un pointant toujours vers le nord et l’autre comme une boussole régulière.

Google Maps possède également introduit une fonction de navigation intérieure AR. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent utiliser Maps Live View à l’intérieur dans des endroits tels que les aéroports, les centres commerciaux et les stations de transport en commun. Les nouvelles informations météorologiques et sur la qualité de l’air indiqueront les conditions météorologiques et atmosphériques actuelles et prévues dans une région donnée. Enfin, la nouvelle fonctionnalité d’intégration de ramassage d’épicerie permettra aux utilisateurs de voir les épiceries en ligne et de planifier ou de commander le ramassage et la livraison.

En mars de cette année, le l’application avait introduit le mode sombre pour ses utilisateurs. Bien qu’il soit encore en cours de développement, le nouvel attribut devrait être publié d’ici la fin de cette année.

Comme dans les rapports précédents, un nouveau menu « Apparence » dans la barre de paramètres est actuellement en cours d’élaboration. Cela permettra aux utilisateurs de choisir parmi trois options: par défaut sur le thème de l’appareil, le thème sombre ou le thème clair.

L’application fournit déjà mises à jour liées au coronavirus. Vous pouvez vérifier les cas détectés à tout moment dans la zone dans laquelle vous naviguez. Il fournit également des informations sur la tendance moyenne observée au cours des sept derniers jours dans cette région et le nombre de décès signalés. L’application informe également sur la situation de la foule dans les transports publics.

Selon le billet de blog, « La couche COVID mise à jour sur Android et iOS affichera bientôt plus d’informations, y compris les cas détectés de tous les temps dans une zone, ainsi que des liens rapides vers les ressources COVID des autorités locales ».

