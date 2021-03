Google Maps entre les mains de sa communauté: il permettra à tout utilisateur d’ajouter des rues, de les supprimer ou de corriger des erreurs

L’un des éléments les plus précieux de Google Maps aujourd’hui est sa communauté d’utilisateurs. Une communauté participative qui enrichit l’écosystème avec leurs critiques, photographies et plus d’informations qu’ils apportent. Et plus qu’ils ne le feront, dans quelques semaines tout utilisateur pourra changer, ajouter ou supprimer des rues et des itinéraires sur Google Maps.





Comme annoncé par la société, ils ajoutent une série de des actualités dans Google Maps qui permettront aux utilisateurs de participer de plus en plus facilement dans la construction de la plate-forme. Quelques changements qui surviennent après la grande vague de nouvelles concernant COVID-19. Maintenant, le plus pertinent de tous est sans aucun doute la possibilité de modifier les rues sur une carte.

Dans ces endroits où Google manque d’informations, qu’il y a une erreur ou un changement temporaire, les utilisateurs pourront en alerter. Depuis l’éditeur de routes Google Maps sur un ordinateur, il sera possible d’éditer une carte pour ajouter, par exemple, une rue manquante. De là, l’utilisateur devra simplement dessiner la nouvelle rue ou itinéraire.

Les utilisateurs pourront également modifier une rue si elle ne suit pas l’itinéraire exact. D’autre part, il sera possible d’éliminer les rues qui ont été fermées, de notifier un changement temporaire ou même changer la direction de la rue. Bien entendu, il est également possible de changer le nom d’une rue.

Pour éviter que cette liberté de modification n’entraîne une utilisation abusive et un préjudice pour d’autres utilisateurs, Google vérifiera chaque modification. Par conséquent, il s’agit plus d’un moyen pour Google de s’informer des changements en n’ayant pas la possibilité de savoir tout ce qui se passe dans tous les coins de la planète.L’utilisateur alerte sur le changement et à quoi il ressemble pendant que Google le vérifie et le confirme pour le autres utilisateurs.

Ajoutez des photos directement à une entreprise ou à un lieu

L’autre grand changement à venir sur Google Maps concerne l’ajout de photos à la plate-forme. Les utilisateurs peuvent actuellement télécharger des photos d’entreprises et de lieux à condition qu’ils laissent également un avis et une évaluation du lieu. Cela changera sous peu, Google autorisera télécharger des photos sans laisser d’avis.

Dans l’onglet Mises à jour dans un emplacement Google Maps, un bouton apparaîtra pour télécharger des photos. Avec cela, les utilisateurs peuvent télécharger des photos récentes du lieu afin que le reste de la communauté sache à quoi ressemble l’endroit aujourd’hui. Les propriétaires d’entreprise pourront également le faire pour tenir leurs clients informés.

Via | Engadget

Plus d’informations | Google