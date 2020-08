Google Maps: affichage des feux de circulation possible à l’avenir – des tests sont en cours

Pendant le trajet, vous vous demandez quel itinéraire a le moins de feux de circulation – et un coup d’œil à Google Maps vous donne la réponse. À l’avenir, l’application cartographique pourrait vous fournir des informations pratiques pendant que vous conduisez ou faites du vélo. Google teste actuellement la fonction.

Certains utilisateurs aux États-Unis peuvent déjà voir les feux de signalisation sur Google Maps, rapporte Droid Life. Une personne de l’État de l’Iowa a envoyé des captures d’écran montrant clairement les feux de signalisation dans l’application de carte. Les feux de signalisation sont évidemment affichés à la fois dans la vue de la carte classique et lorsque vous laissez l’application vous guider.

Google Maps toujours sans annonce de feux de circulation

Dans la vue de navigation, l’affichage des feux de signalisation dans Google Maps est un peu plus clair – ce qui est logique, car vous devez vous concentrer sur la route lorsque vous conduisez et non sur l’écran. Un inconvénient, cependant, est que les utilisateurs ne peuvent évidemment pas faire annoncer les feux de signalisation par la voix de navigation. Une mise en évidence séparée sur les cartes n’a pas encore été possible.

Peut-être que Google améliorera ces points. Après tout, la concurrence est déjà plus loin: Apple a déjà introduit une fonctionnalité similaire dans son application de carte en 2019 avec la mise à jour vers iOS 13. Siri peut également vous alerter acoustiquement si, par exemple, un feu de signalisation vous attend après un virage.

Aucune date de sortie connue pour le moment

On ne sait pas encore quand Google déploiera officiellement la fonctionnalité. En outre, il est probable que les utilisateurs aux États-Unis bénéficieront dans un premier temps de l’annonce des feux de signalisation. En Europe, la fonction Google Maps ne vous atteindra probablement que plus tard.

Google étend constamment son application de carte avec des fonctionnalités pratiques. À l’été 2019, par exemple, le géant des moteurs de recherche a introduit deux fonctionnalités intéressantes dans Google Maps. Par exemple, l’application vous indique à quel point les bus et les trains sont occupés lors de la planification d’un itinéraire en utilisant les transports en commun. L’application peut également vous montrer où se trouvent les toilettes publiques les plus proches, ce qui est particulièrement utile lorsque vous voyagez.