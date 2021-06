Google fonctionne dans un réseau similaire à « Find My » d’Apple pour trouver des téléphones Android, selon le code des services Google Play.

L’une des pierres angulaires des AirTags est le réseau « Find My ». Grossièrement, quand on perd un AirTag tous les iPhones qui passent à proximité enregistrent son emplacement, afin que le propriétaire de l’appareil sache où il se trouve. C’est une sorte de réseau collaboratif pour retrouver les appareils perdus. Samsung a sa propre alternative et il y a des indications que Google pourrait développer un système général pour Android.





XDA a examiné la version bêta 21.24.13 des services Google Play (l’un des composants clés des services mobiles Google) et a découvert deux lignes de code nouvellement ajoutées qui pourraient indiquer que ce réseau est en développement. Ils disent ce qui suit :

Allows your phone to help locate your and other people’s devices.

Find My Device network

Comme on peut le voir, la deuxième ligne révèle le nom du réseau, « Network Find my device » et la première nous donne un aperçu de ce à quoi il sert : « Laissez votre téléphone vous aider à localiser les appareils d’autres personnes« Il n’y a plus d’informations à ce sujet, mais ce qui est clair, c’est que, s’il était développé et finalement lancé, ce serait un énorme réseau collaboratif.

Un réseau de 3 milliards d’appareils

Si l’on s’en tient aux propos de Google lors de la Google I/O 2021, il y a actuellement plus de 3 milliards d’appareils Android sur le marché (sans compter ceux qui n’utilisent pas Google Play). Cela signifierait, en principe, qu’il y a plus de 3 milliards d’appareils qui pourraient s’entraider pour localiser les mobiles perdus. Après tout, 72,72 % des mobiles dans le monde utilisent Android, tandis que seulement 26,46 % utilisent iOS.

Si Google développe cette fonctionnalité et l’implémente dans les futures versions des services Google Play, cela pourrait être un ajout très utile à Android. Il est vrai qu’il existe déjà une fonction pour retrouver nos appareils, mais pour que cela fonctionne il faut que le mobile est connecté à Internet et que nous nous sommes connectés avec notre compte Google. S’il est désactivé, nous pourrons voir votre dernière position enregistrée, qui ne doit pas nécessairement être votre position actuelle.

Comme expliqué dans Engadget Android, il n’y a pas plus de détails sur son fonctionnement, mais ils utilisent très probablement une combinaison de Bluetooth LE et UWB. Autrement dit, les mobiles Android deviendraient des balises mobiles. De plus, ce qui ressort, c’est que ce réseau serait intégré aux services Google Play, ce qui pourrait indiquer qu’il serait disponible sur tous les téléphones Android et pas seulement les plus récents.

Dans tous les cas, le simple fait que le code ait été trouvé dans l’APK Google Play Services ne signifie pas nécessairement que la fonctionnalité va être déployée de sitôt (ou en général). Nous devrons attendre pour voir si Google fait des annonces à ce sujet. Nous serons attentifs.

Via | XDA