Google Fit franchit les 100 millions d’installations sur Google Play Store après 7 ans de lancement

07 sept. 2021

Google a une raison de se réjouir en tant que Google Fit L’application vient de franchir les 100 millions d’installations sur Android. Le développement a d’abord été remarqué par Police Android et est une étape importante car l’application de fitness du géant de la technologie a franchi la barre des 100 millions deux ans après avoir atteint 50 millions de téléchargements sur Google Play Store en 2019.

Lancée à l’origine en 2014, l’application n’était pas très populaire parmi les utilisateurs. En 2018, il a subi une refonte qui a permis de collecter davantage de données sur des aspects tels que le suivi des pas, la surveillance de la fréquence cardiaque et les entraînements. Sa récente mise à jour inclut une meilleure prise en charge du suivi du sommeil via le Nest Hub de deuxième génération et la surveillance de la fréquence cardiaque avec un smartphone Pixel.

Google Fit La mise à jour récente était Fit 2.61 qui permet aux utilisateurs d’afficher des données de santé qui sont organisées en six catégories : activités, nutrition, signes vitaux, mesures corporelles, sommeil et cycle menstruel. L’onglet Parcourir organise désormais mieux les données que les cartes de la page d’accueil et le bouton d’action flottant.

Google FitLa version iOS de l’application permet à l’application de faire apparaître davantage de types de données à partir du backend Apple Health. Il permet aux utilisateurs de voir les « applications connectées » en appuyant sur le menu de débordement dans chaque section des paramètres du compte Google.

Dans la mise à jour de juillet, Google avait modifié la façon dont les « calories consommées » et la « distance cumulée » sont calculées « pour faciliter la connexion à d’autres applications. Google Fit”. Ces données sont utilisées pour « calculer des métriques plus détaillées pour certaines activités ». Cependant, celles-ci n’incluent pas ce que les utilisateurs voient directement dans les applications Fit.

