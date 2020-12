Google ferme Android Things: adieu à son projet IoT

L’entreprise américaine a décidé de mettre fin à un outil qui n’a pas été aussi utile que promis.

En 2016, Google a lancé Android Things, le système d’exploitation de l’entreprise axé sur l’Internet des objets. Eh bien, quatre ans plus tard et proche de la fin de 2020, la société américaine a décidé d’y mettre un terme un projet qui n’a jamais fini de démarrer.

Car, bien qu’il ait commencé de manière ambitieuse en donnant de nombreux exemples d’objets intelligents pouvant profiter de cette technologie, la vérité est qu’avec le temps son impact a diminué jusqu’à ce jour à partir duquel l’entreprise arrêtez d’accepter de nouveaux projets pour Android Things.

Concrètement, à partir du 5 janvier 2021, il ne sera plus possible d’entreprendre sous l’égide d’Android Things et, à la même date mais en 2022, toutes vos données seront supprimées.

Projet ambitieux qui reste à mi-chemin

Les sites de Google avec Android Things n’avaient pas de plafond. La vision d’un monde hyperconnecté ne nous est pas étrangère, mais on voit qu’elle est confrontée à la réalité.

En 2019, Google a annoncé un changement de cap pour Android Things. est Je mettrais de côté des projets plus bizarres se concentrer potentiellement sur écrans intelligents et enceintes de même nature. Mais même une approche plus réaliste et populaire à notre époque n’a pas permis de le sauver de sa disparition. Franchement, quoi Google n’a pas non plus utilisé Android Thing pour ses propres projets aurait dû nous donner un indice.

De la société américaine, ils ont publié une déclaration dans laquelle ils résolvent les principaux doutes concernant Android Things et tout son équipement. Par exemple, les développeurs ayant des projets en cours pourront continuer à compter sur le système jusqu’au 5 janvier 2022.

De même, Google met également à la disposition des développeurs le téléchargement de toutes les informations de vos projets. Encore une fois, la date limite pour stocker toutes ces données ailleurs est le 5 janvier 2022.

