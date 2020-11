Google et Lucasfilm s’associent pour lancer l’application The Mandalorian AR pour les téléphones 5G Pixel et Android

Tendance FP25 nov.2020 13:04:50 IST

Google et Lucasfilm se sont réunis pour apporter aux utilisateurs L’expérience mandalorienne AR. C’est une application de réalité augmentée qui permet aux utilisateurs de recréer des moments de la première saison. Selon une déclaration émis par Google, “The Mandalorian” AR Experience vous met dans la peau d’un chasseur de primes sur les traces de Mando lui-même, Din Djarin and the Child. Explorez le monde de “The Mandalorian”, interagissez avec des personnages en réalité augmentée et capturez vos propres scènes à partager avec des amis. “

La déclaration ajoute que pour créer l’expérience originale, Google, Disney et Lucasfilm ont travaillé ensemble pour créer une image d’une application de réalité augmentée de nouvelle génération qui a été optimisée pour les appareils 5G. Les équipes se sont réunies pour créer des modèles détaillés et des animations réalistes.

Les développeurs de Google ont utilisé ARCore pour créer des expériences de réalité augmentée, créer des scènes qui interagissent avec l’environnement et réagissent à l’environnement.

Les utilisateurs peuvent découvrir et débloquer plus d’effets en fonction de leurs actions et, à l’aide de la nouvelle API ARCore Depth, activer l’occlusion – permettant aux scènes 3D de se fondre plus naturellement dans le monde.

Selon un rapport dans 9to5Google, la plate-forme ARCore a été exploitée pour créer des modèles super détaillés et l’API Depth permet aux objets virtuels d’apparaître de manière réaliste derrière ou devant des objets du monde réel.

Selon la déclaration, L’expérience mandalorienne AR est uniquement disponible sur le Play Store pour Google Pixels 5G et d’autres téléphones Android 5G sélectionnés.

