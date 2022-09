Google et la NASA s’associent pour montrer le système solaire et ajouter de nouveaux détails, le tout dans votre salon

15 septembre 2022 14:50:41 IST

Google et la NASA ont souvent collaboré et nous ont apporté des trucs plutôt sympas. Des cartes de haute qualité de la Lune et de Mars à la production d’ordinateurs quantiques, en passant par Google Earth et Google Maps, les collaborations entre Google et la NASA ont toujours créé quelque chose qui a laissé les gens en admiration.

Le dernier projet sur lequel Google et la NASA vont collaborer est destiné à amener notre système solaire en 3D et en réalité augmentée, le tout dans le confort de nos salons.

Au cours des deux dernières années, Google a développé et mis à disposition plus d’une centaine de modèles 3D de divers objets, notamment des planètes, des lunes et certains vaisseaux spatiaux emblématiques. Maintenant, Google et la NASA célèbrent leur dernière collaboration, apportant un contexte supplémentaire à certains de ces modèles 3D et lançant une nouvelle exposition en ligne.

Le duo a monté un projet sur Google Arts & Culture dédié au système solaire et à l’exploration spatiale en général. Du Soleil à Pluton, les pages explorent ce que nous savons du système solaire et comment nous en sommes venus à le connaître.

En plus d’être un excellent moyen d’apprendre quelque chose de nouveau sur l’astronomie et la science en général, la page est également destinée à inspirer les élèves à s’engager dans des études STEM en général.

L’exposition se concentre sur une planète à la fois, de Mercure à Neptune, avec des arrêts en cours de route pour présenter des réalisations telles que la Station spatiale internationale.

Parallèlement à la nouvelle exposition sur le système solaire, Google ajoute également une nouvelle fonctionnalité d’annotations pour ses modèles 3D plus éducatifs. Lorsque vous regardez le modèle 3D d’une planète ou d’une lune de la NASA dans la recherche Google, vous serez accueilli avec des marqueurs sur des moments emblématiques et des points de repère établis. Par exemple, le modèle de la lune terrestre montre les sites d’atterrissage d’Apollo 11 et de Chang’e-4 en Chine.

Les modèles 3D de planètes de Google ne sont pas les seuls à profiter de ces nouvelles annotations. La société a mis à jour des diagrammes biologiques, des modèles de vaisseaux spatiaux, etc.

Pour l’instant, ces annotations ne sont actuellement disponibles que lorsque vous consultez les modèles 3D via la recherche Google dans le navigateur Web, même si cela ne devrait être qu’une question de temps avant qu’elles n’apparaissent dans les applications Android et iOS.

