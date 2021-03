Google et Facebook dévoilent des plans pour deux nouveaux câbles de données sous-marins pour relier Singapour, l’Indonésie et l’Amérique du Nord

30 mars 2021 09:32:49 IST

Google et Facebook ont ​​dévoilé des plans pour deux nouveaux câbles de données sous-marins reliant l’Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique, des semaines après en avoir interrompu un à destination de Hong Kong. Facebook a annoncé dimanche qu’il investirait avec des partenaires sur les câbles sous-marins connus sous le nom d’Echo et Bifrost pour relier Singapour, l’Indonésie et l’Amérique du Nord, ce qui augmenterait la capacité transpacifique globale de 70%. «Partout dans le monde, la pandémie de Covid-19 a accru le besoin d’un accès Internet fiable», a déclaré Facebook sur son blog d’ingénierie le dimanche.

« Echo et Bifrost soutiendront la croissance future de centaines de millions de personnes et de millions d’entreprises. »

Google a indiqué lundi qu’il participerait au câble Echo qui relierait Eureka, en Californie, à Singapour, « avec une escale à Guam » et une future connexion vers l’Indonésie.

« Echo sera le tout premier câble à connecter directement les États-Unis à Singapour avec des paires de fibres directes sur une route express », a déclaré le vice-président de Google Cloud, Bikash Koley.

Plus tôt ce mois-ci, les deux entreprises ont interrompu leurs efforts sur un câble sous-marin prévu qui aurait connecté la Californie et Hong Kong, en raison des tensions entre les États-Unis et la Chine.

L’année dernière, le ministère américain de la Justice a recommandé que le câble prévu proposé par Google et Facebook contourne Hong Kong, craignant qu’il ne puisse exposer le trafic de communications vers la Chine.

Dans les nouveaux projets de câble, Facebook a déclaré qu’il travaillait avec des partenaires tels que les sociétés indonésiennes Telin et XL Axiata et Keppel, basée à Singapour.

« Bien que ces projets soient toujours soumis à des approbations réglementaires, une fois terminés, ces câbles fourniront la capacité Internet, la redondance et la fiabilité indispensables », a déclaré Facebook.

« Reliant Singapour, l’Indonésie et l’Amérique du Nord, ces investissements dans le câble reflètent notre engagement d’ouverture et notre modèle de partenariat innovant. »

.

