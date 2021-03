Google équilibre la première édition de Stadia

Ce n’est peut-être pas la console de vos rêves, mais la baisse de prix de la première édition de Google Stadia laisse le produit très beau.

Bien. Convenez que ce n’est peut-être pas la console de vos rêves. Ce n’est pas non plus celui avec les fonctionnalités les plus exclusives. C’est peut-être même celui qui vous coûte le plus à jouer. Mais l’abaissement de Prix ​​Google Stadia Premiere Edition il a des choses plus qu’intéressantes.

Le produit, qui avait déjà chuté de 129,99 € à 99,99 € l’été dernier, a de nouveau connu une autre baisse importante. Cette fois, même avec une baisse supérieure à la première puisqu’elle est placée à 59,99 €. Autrement dit, 40 euros de moins que le prix habituel.

La chose intéressante à propos de l’offre, aussi triste que cela puisse paraître, n’est pas la console à ce prix elle-même, mais les produits qu’elle propose. Autrement dit, cette première édition de Google Stadia comprend un appareil Chromecast Ultra HD et une manette Stadia.

En tenant compte du fait que le Chromecast lui-même coûte déjà environ 40 euros, la commande ne coûte que 20 euros. Par conséquent, si vous souhaitez jouer sur vos appareils Android, c’est peut-être une option plus que souhaitable. Même si ce n’est pas pour jouer à Stadia.

La plate-forme Google ne traverse pas son meilleur moment … si jamais elle l’a fait. La société semble avoir l’intention de concurrencer PlayStation pour être la pire en termes de soin de ses consoles. Heureusement pour tout le monde, Sony ne l’a fait qu’avec ses ordinateurs portables.

Le problème est que dans le cas de Google, ils ont décidé de cesser de parier sur le fait d’être des créateurs de contenu et d’offrir davantage le service lui-même. Autrement dit, ils ne produiront pas de jeux exclusifs, mais continueront à prendre en charge Google Stadia en tant que plate-forme de jeu.

Nous verrons d’où tout cela vient.