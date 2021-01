Google enquête sur un bogue mondial dans les applications de suivi des coronavirus Android

Aermec Kit Wifi Aermec pour gérer split Aermec SLG250W et SLG350W WIFIKIT10

Plug & Play module à installer dans l'Unité Intérieure UNIQUEMENT pour le split SLG250W et SLG350W ( 9000 et 12000 Btu ) pour le contrôle de la connexion Wi-Fi gratuite. Grâce à cet Accessoire, et App pour iOS et Android, disponible gratuitement sur Apple Store et Google play, vous pouvez contrôler le système