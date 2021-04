Google Drive, Docs et autres applications Google ne fonctionnent pas, que se passe-t-il?

Certaines des applications Google les plus populaires ont cessé de fonctionner. C’est ce que nous savons jusqu’à présent.

Certaines applications Google comme Google Drive, Docs, Sheets ou Slides semblent avoir des ennuis, et pendant quelques minutes ont cessé de fonctionner correctement pour un nombre indéterminé d’utilisateurs.

Les utilisateurs de ces services semblent souffrir problèmes lors de la création de nouveaux documents via les outils bureautiques de Google. Lorsque vous essayez de le faire, un avertissement indique que « Une erreur a été trouvée », et il n’est pas possible de continuer le travail malgré le rechargement de la page ou son accès à l’aide d’un autre navigateur.

Les applications cloud de Google sont en panne

Des sites Web comme DownDetector ont vu un pic du nombre de rapports envoyés par les utilisateurs, en mentionnant des services tels que Google Drive, Google Classroom ou le propre moteur de recherche de Google. Cependant, il semble que les problèmes affectent principalement les outils bureautiques de Google.

La page d’état de Google Workspace indique que Google Drive, Google Docs, Google Slides et Google Sheets sont les plates-formes concernées par cela crash de google. Par conséquent, il faut espérer que l’entreprise travaille déjà sur une solution au problème.

Article en développement …

