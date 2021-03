Google dévoile le nouveau Nest Hub avec un écran intelligent de 7 pouces et une nouvelle technologie de détection du sommeil

18 mars 2021 10:23:00 IST

Le prochain appareil domestique connecté à Internet de Google testera si les consommateurs font suffisamment confiance à l’entreprise pour la laisser espionner leur sommeil.

La nouvelle technologie de détection du sommeil sera une fonctionnalité clé de la dernière version de Google de son Nest Hub, un écran intelligent de 7 pouces dévoilé mardi. Comme la génération précédente, le Nest Hub à 100 USD peut afficher des images et des vidéos en plus de répondre aux questions et de gérer les tâches ménagères via l’assistant activé par la voix de Google. Il ne comporte pas non plus de caméra.

Mais la nouvelle astuce du dernier Nest Hub peut aider à le différencier d’appareils similaires, tels que l’Echo Show d’Amazon, tout en fournissant également un tremplin à Google pour s’impliquer davantage dans la gestion de sa santé.

Si vous le permettez, l’appareil surveillera également vos habitudes de sommeil depuis votre chevet, éliminant ainsi le besoin de porter un appareil de fitness ou tout autre gadget potentiellement gênant au lit. La fonctionnalité, que Google a l’intention d’offrir gratuitement pendant au moins cette année, repose sur une nouvelle puce que Google appelle Soli, qui utilise un radar pour détecter les mouvements, y compris la profondeur de la respiration d’une personne.

Le Nest Hub est censé générer des rapports hebdomadaires sur le sommeil avec des ventilations faciles à comprendre sur la durée et la qualité du sommeil, la fréquence à laquelle l’utilisateur se lève la nuit et la fréquence des ronflements et de la toux, ainsi que des conseils élaborés en consultation avec l’American Academy of Médecine du sommeil.

Google affirme avoir perfectionné la technologie en étudiant 15 000 personnes endormies sur une période combinée de 110 000 nuits.

Ce genre d’aide peut sembler attrayant pour les millions de personnes qui ont du mal à dormir. Mais cette fonctionnalité peut également soulever des problèmes de confidentialité – en particulier compte tenu de la longue histoire de Google en matière de surveillance en ligne pour collecter des informations personnelles telles que les intérêts, les habitudes et la localisation pour aider à vendre les publicités numériques qui génèrent la plupart de ses revenus.

Cela souligne également l’intention évidente de Google d’étendre ses tentacules à de nouveaux domaines de la vie des gens dans sa quête incessante pour gagner plus d’argent, a déclaré Jeff Chester, directeur exécutif du Center for Digital Democracy, un groupe de défense des droits des consommateurs et de la vie privée.

« L’objectif de Google est de monétiser chaque cellule de votre corps », a déclaré Chester.

La fonction de détection du sommeil restera gratuite pendant le reste de l’année, mais Google pourrait éventuellement la vendre en tant que service d’abonnement, a reconnu Ashton Udall, chef de produit principal de Google Nest.

La société pourrait également éventuellement modifier la fonctionnalité pour qu’elle fonctionne avec sa gamme d’appareils de fitness FitBit, que Google a repris en janvier. Cet achat de 2,1 milliards de dollars a soulevé des inquiétudes quant au fait que Google pourrait utiliser ces gadgets pour analyser plus en profondeur la santé personnelle des gens.

Google met l’accent sur les protections de confidentialité intégrées à la fonction de détection du sommeil. Pour commencer, les utilisateurs devront l’activer eux-mêmes. Le Nest Hub aura également des commandes qui, selon Google, indiqueront clairement lorsque le suivi du sommeil est activé et faciliteront la suppression des données de l’appareil.

Tout l’audio sera conservé sur l’appareil, ce qui signifie qu’il ne sera pas envoyé aux centres de données de Google, bien que d’autres informations sur le sommeil soient fournies pour générer l’analyse et les rapports. Aucune des informations collectées via la fonction de détection du sommeil ne sera utilisée pour vendre des publicités, a déclaré Udall.

Mais Chester est sceptique quant à cet engagement. Connaître les habitudes de sommeil d’un individu, par exemple, pourrait aider Google à savoir quand une personne se sent anxieuse ou malade, a déclaré Chester, et ces informations pourraient influencer les publicités à afficher.

