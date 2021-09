Google déploie un thème sombre pour la recherche sur le bureau : comment l’activer maintenant

in

Google, après l’avoir testé pendant un certain temps maintenant, a enfin commencé à déployer le mode sombre pour la recherche sur le bureau. Cela permettra aux utilisateurs d’utiliser le thème sombre pendant qu’ils surfent sur Internet sur leur ordinateur portable ou leur ordinateur. Google a fait l’annonce via une page de support. Il est révélé que le thème sombre a commencé à être déployé auprès des gens et sera pleinement disponible dans les prochaines semaines.

Pour rappel, Google a commencé à tester le thème sombre pour la recherche sur le Web en février. C’était d’abord repéré l’année dernière en décembre.

Le responsable du support produit de Google, Hung F via la même page d’assistance, a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui et qu’il sera entièrement déployé au cours des prochaines semaines, le thème sombre est désormais disponible pour les pages de recherche Google sur ordinateur. Merci pour tous vos commentaires sur ce forum nous faisant savoir que c’était une fonctionnalité que vous vouliez voir ! »

Vous aurez le choix entre trois options : sombre, clair et par défaut de l’appareil. L’option par défaut de l’appareil fonctionnera selon le paramètre d’apparence par défaut de l’ordinateur ou de l’ordinateur portable.

Il est également suggéré que le mode sombre, qui est dans un ton noir grisâtre, sera disponible pour la page d’accueil Google, la page de résultats de recherche et les paramètres de recherche. Voici comment l’activer :

Comment activer le thème sombre pour la recherche Google sur le bureau

Étape 1 : Ouvrez la recherche Google dans n’importe quel navigateur Web. Vous pouvez taper Google Search dans la barre de recherche

Étape 2: Cliquez sur l’option Paramètres placée dans le coin supérieur droit

Étape 3 : sélectionnez l’option Paramètres de recherche

Étape 4: Ensuite, cliquez sur l’option Apparence

Étape 5 : Vous aurez le choix entre trois options susmentionnées. Sélectionnez l’option souhaitée et sélectionnez l’option Enregistrer présente en bas

Repéré pour la première fois par 9To5Google, il existe également une option pour activer directement le thème sombre à partir de l’option de paramètres. Il est actuellement disponible, mais si vous ne l’avez pas ou si vous ne pouvez pas activer le mode sombre, attendez un certain temps.

