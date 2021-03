Google Chrome vous permet déjà de prévisualiser une page Web avant de l’entrer

sonos Déplacer le haut-parleur intelligent sans fil avec la commande vocale de l'Assistant Google - Blanc

Le haut-parleur intelligent durable avec batterie qui vous permet d'écouter à l'intérieur et à l'extérieur. Avec Move, vous pouvez profiter d'un son puissant partout. Contrôlez-le à la maison avec votre voix, l'application Sonos ou AirPlay 2, et diffusez via Bluetooth si aucun WiFi n'est disponible.