Google Chrome peut désormais vous aider à changer votre mot de passe faible en un seul clic: voici comment

Google a annoncé et présenté diverses nouvelles fonctionnalités lors de la conférence annuelle des développeurs Google I / O 2021, le 18 mai. Parmi le nombre d’annonces lors de l’événement, les nouvelles fonctionnalités du gestionnaire de mots de passe intégré de Google Chrome ont également été introduites, et l’un des ajouts clés est une fonctionnalité qui aide à identifier et à corriger les mots de passe faibles. Cette nouvelle fonctionnalité avertit immédiatement les utilisateurs des mots de passe compromis lorsqu’elle détecte une violation. En fait, Chrome aidera les utilisateurs à changer les mots de passe faibles d’un simple clic ou d’un simple clic.

Google a expliqué le processus dans un article de blog, qui dit: « Chrome vous aidera à changer vos mots de passe en un seul clic. Sur les sites pris en charge, chaque fois que vous vérifiez vos mots de passe et que Chrome trouve un mot de passe susceptible d’avoir été compromis, vous verrez un bouton « Modifier le mot de passe » de l’Assistant « .

Dès que l’utilisateur appuie sur le bouton, Chrome accède au site et l’aide à tout le processus de modification du mot de passe.

Google permettra aux utilisateurs de terminer et de contrôler l’ensemble du processus manuellement. Ensuite, le gestionnaire de mots de passe de Chrome aidera à créer un mot de passe fort et unique.

Pendant ce temps, Google a également étendu sa fonctionnalité Duplex qui aidera les utilisateurs à créer rapidement un mot de passe fort pour les sites et applications sélectionnés. Même des changements de mot de passe automatisés sont introduits dans Chrome sur Android. Il sera d’abord déployé aux États-Unis, et son introduction dans d’autres pays suivra plus tard cette année.

Google, qui s’est spécifiquement concentré sur l’amélioration de la confidentialité des utilisateurs, a également introduit plusieurs autres fonctionnalités. Découvrez-les ci-dessous:

– Une option de suppression rapide pour supprimer les 15 dernières minutes de l’historique de recherche en un seul clic

– Un dossier verrouillé dans Google Photos où des photos spécifiques peuvent être enregistrées séparément et de manière sécurisée. Cette nouvelle fonctionnalité arrive en premier sur les appareils Google Pixel.

– Google a également ajouté des indicateurs pour informer les utilisateurs lorsque la caméra ou le microphone sont en cours d’utilisation

