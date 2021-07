Google Bookmarks ferme ; ne sera plus pris en charge après le 30 septembre

23 juillet 2021 11:56:32 IST

Google Bookmarks est officiellement fermé.

Le produit Google de 16 ans qui permet aux gens d’enregistrer des signets, ne sera plus disponible après le 30 septembre. Le site Web de Google Bookmarks a maintenant une bannière qui alerte les gens de son arrêt.

En septembre, dites adieu aux favoris Google : pic.twitter.com/FUFHre7ydG — Tué par Google 🔪 (@killedbygoogle) 20 juillet 2021

Les informations proviennent de l’aile « Killed by Google » qui regroupe tous les produits Google qui sont morts ou qui vont mourir. Cependant, ceux qui utilisaient la fonctionnalité ne doivent pas s’inquiéter. Le site Web Google Bookmarks propose désormais aux utilisateurs d’exporter leurs signets enregistrés. Il est également révélé que les signets du navigateur des personnes et les emplacements marqués sur Google Maps ne seront pas affectés.

Un porte-parole de Google a déclaré : « Les lieux favoris dans Google Maps ne vont nulle part. Tous vos lieux favoris restent intacts et vous pourrez toujours enregistrer des lieux dans une liste, comme vous l’avez toujours fait ».

Pour ceux qui ne le savent pas, la fonctionnalité Google Bookmarks a été lancée il y a 16 ans en tant que service de stockage en nuage permettant aux utilisateurs de sauvegarder des signets et davantage de données Web. Il permet aux utilisateurs d’accéder aux données enregistrées via plusieurs appareils. Il existe des fonctionnalités telles que des annotations, des notes et des étiquettes permettant aux utilisateurs de trier les données enregistrées.

Google Bookmarks stocke également un certain nombre de données Web et Google Maps. Il vous permet également d’accéder et de gérer votre historique Web.

Il existe également un bookmarklet alimenté par JavaScript qui permet aux utilisateurs d’enregistrer facilement et rapidement des signets à partir d’un navigateur. Notamment, le service est en train de mourir car de nombreuses personnes ne l’utilisent pas.

Pour rappel, Google a récemment supprimé l’application de réalité augmentée ou de mesure basée sur la réalité augmentée. L’application, qui permettait de mesurer un certain nombre d’objets, n’existe plus sur le Google Play Store.

.

