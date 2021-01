Google annonce un investissement de 150 millions de dollars pour promouvoir l’éducation sur les vaccins et l’accès équitable

28 janv.2021 16:26:05 IST

Le PDG de Google, Sundar Pichai, le 25 janvier article de blog a annoncé que la société fournirait 150 millions de dollars pour promouvoir l’éducation sur le vaccin COVID-19 et rendre les informations liées à la vaccination plus équitablement accessibles au public. La société étendra la recherche Google et Maps pour permettre aux gens de trouver plus facilement quand et où se procurer le vaccin COVID-19 au niveau local. Pichai a ajouté que Google ouvrirait ses espaces physiques sélectionnés pour être utilisés comme sites de vaccination COVID-19.

«Nous reconnaissons que fournir des vaccins aux gens est un problème complexe à résoudre et nous nous engageons à faire notre part. Aujourd’hui, nous annonçons que nous fournissons plus de 150 millions de dollars pour promouvoir l’éducation sur les vaccins et une distribution équitable et faciliter la recherche d’informations pertinentes au niveau local, y compris quand et où obtenir le vaccin. Nous allons également ouvrir des espaces Google pour servir de sites de vaccination si nécessaire », a déclaré Google dans le communiqué officiel.

«Depuis le début de la pandémie, nous avons aidé plus de 100 agences gouvernementales et organisations non gouvernementales mondiales à diffuser des annonces de santé publique essentielles grâce à notre programme Ad Grants Crisis Relief. Aujourd’hui, nous annonçons 100 millions de dollars supplémentaires en subventions publicitaires pour la Fondation CDC, l’Organisation mondiale de la santé et les organisations à but non lucratif du monde entier. Nous investirons 50 millions de dollars supplémentaires en partenariat avec des agences de santé publique pour atteindre les communautés mal desservies avec du contenu et des informations sur les vaccins », a-t-il ajouté.

.

