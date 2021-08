Google annonce Pixel 6 avec une puce Tensor AI spécialement développée

Les nouveaux smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro présentent un design inhabituel. Pour la première fois, Google a également développé la puce des smartphones elle-même et l’a équipée d’un coprocesseur tenseur censé aider aux calculs de l’IA.

C’est inattendu. Après que le moulin à rumeurs ait mijoté pendant des semaines, Google a même étonnamment reçu lundi les premières informations et images sur ses nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro. publié sur Twitter. L’innovation la plus importante est probablement la puce appelée Tensor SoC (System on a Chip) développée par Google.

Google développe ses propres puces

À l’instar d’Apple avec son iPhone, Google s’appuiera à l’avenir encore plus sur le développement en interne des composants de base au lieu de les acheter à des sociétés externes. Les générations précédentes de smartphones pixel étaient toutes équipées de puces de processeur de Qualcomm.

Jusqu’à présent, cependant, on ne sait pas quels composants le SoC contient réellement. Jusqu’à présent, Google n’a annoncé que la puce de sécurité Titan M2 et un nouveau processeur Tensor pour les calculs d’IA, qui feront tous deux partie du Tensor SoC. Cependant, les informations techniques sur le processeur, l’unité graphique et les composants du modem 5G sont manquantes. Comme tout autre fabricant de smartphones, Google devrait au moins partiellement continuer à travailler avec des composants sous licence.





La comparaison de taille de la nouvelle puce pour smartphone de Google.



Image : © Google LLC 2021



La différence avec les autres smartphones est principalement censée être le coprocesseur tenseur, comme Google l’a révélé à TheVerge. Cela devrait aider le Pixel 6 à conquérir la couronne du meilleur appareil photo et vidéo du secteur des smartphones.

Grands écrans rapides

Mais le constructeur a également dévoilé quelques données techniques supplémentaires sur ses nouveaux smartphones phares. Le Pixel 6 sera livré avec un écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Pixel 6 Pro, quant à lui, dispose d’un écran de 6,7 pouces avec une résolution QHD et 120 Hertz. Comme chez la concurrence de Samsung ou Huawei, le capteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran.





Pixel 6 Pro (trois modèles à gauche) et Pixel 6 (trois modèles à droite) en comparaison.

Jusqu’à présent, pratiquement aucun détail sur la configuration de la caméra

Selon Google, le dos des smartphones devrait être en aluminium, ce qui soulève la question de savoir si la recharge sans fil sera également possible avec. Jusqu’à présent, cela n’a fonctionné qu’avec un dos en verre. En ce qui concerne la configuration de l’appareil photo, Google utilise deux objectifs – standard et ultra grand angle – sur le Pixel 6 et un autre téléobjectif sur le Pixel 6 Pro. Jusqu’à présent, Google n’a révélé aucun détail sur les capteurs intégrés, sauf qu’ils devraient capturer jusqu’à 150 % de lumière en plus que son prédécesseur.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro devraient être sur le marché dans environ deux mois début octobre avec Android 12. Au plus tard alors le constructeur devrait également dévoiler plus de détails sur ses nouveaux smartphones. Même maintenant, il semble que Google puisse enfin livrer les appareils avec la sixième génération de smartphones Pixel que le groupe a toujours eu en tête.