Google a une application qui transforme vos croquis en monstres incroyables

Chimera Painter vous permet de créer de terribles monstres à partir de nos croquis.

La vérité est que Google a toujours fait des expériences. Par exemple, il y a quelques années, le grand G a publié une application pour vérifier à quoi ressemblaient les œuvres d’art de nos portraits, ce qui, en plus d’être assez amusant, a servi à améliorer ses outils d’IA.

Nous présente maintenant Chimera Painter, une application web qui transforme nos croquis ou dessins en monstres étonnants … à condition d’avoir un minimum de maîtrise du pinceau.

Chimera Painter est la chose la plus fabuleuse que vous allez essayer aujourd’hui

Si vous faites partie de ceux qui ont une imagination illimitée et ont également des compétences en dessin, vous devez essayer Chimera Painter, une application Google entièrement gratuite qui transforme nos croquis en créatures et monstres impressionnants.

Son fonctionnement est assez simple. Google nous donne plusieurs outils et la seule chose que nous avons à faire avec eux est un dessin. Une fois cela fait, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Transformer » et notre travail se transformera en un monstre terrifiant. Malheureusement, ceux qui, comme moi, se voient refuser l’art ancien de la peinture, finiront par être assez frustrés et c’est que Chimera Painter nécessite un peu de compétence pour en tirer le meilleur parti.

Malgré tout cela, c’est toujours une expérience assez divertissante qui peut nous aider à passer plusieurs heures à tester différents dessins et résultats. Les finitions finales qui peuvent être obtenues avec quelque chose d’aussi simple sont fabuleuses et Des dessins impressionnants circulent déjà sur le net qui démontrent tout le potentiel de ce type d’outil.

Parce que si Google a créé quelque chose d’aussi simple que cela mais qui donne des résultats spectaculaires, Que pouvez-vous créer d’autre? Où sont les limites? Nous sommes impatients de voir comment ce type de technologie évoluera dans un proche avenir.

