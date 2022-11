Google a dépensé 100 millions de dollars pour concurrencer TikTok basé sur les emojis

Google est toujours plongé dans sa guerre avec TikTok, et vient maintenant de préparer une nouvelle offensive en achetant un générateur d’avatars IA.

Cela fait un moment que Google a cessé d’être une entreprise liée à un moteur de recherche. Il est vrai que la recherche et la publicité font toujours partie intégrante de ce qu’est le Big G, mais depuis des années, ils fabriquent même leurs propres téléphones portables.

De plus, il est possible que ceux de Mountain View réalisent d’énormes profits grâce, par exemple, aux appareils de la famille Pixel, aux haut-parleurs Google Nest et à la publicité diffusée sur YouTube, mais son pouls ne tremble pas non plus quand il s’agit de dépenser de l’argent.

Google continue de mener sa guerre contre TikTok

Comme indiqué sur TechCrunch, Google a racheté la société Alter pour 100 millions de dollars. Cette société se consacre à la création d’avatars utilisant l’intelligence artificielle, et son produit sera intégré à Google dans le cadre de sa bataille contre TikTok.

Il convient de rappeler que cela Ce n’est pas le premier mouvement du Big G dans ce senspuisqu’elle a annoncé il y a quelques mois qu’elle reverserait aux créateurs de Shorts 45% des bénéfices publicitaires.

Le nom d’Alter ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais oui ça peut ressembler à Facemoji, une application qui vous permet de créer vos propres avatars pour les réseaux sociaux et les plateformes de jeux. Twitter a été l’un des mécènes de cette application, contribuant à hauteur de 3 millions de dollars pour son développement.

Fondamentalement, c’est une application pour créer des alternatives aux memoji Apple. Et ce n’est pas le seul dans son secteur : Snapchat a essayé quelque chose de similaire avec des avatars complets appelés Bitmoji, tandis que Facebook et Instagram ont aussi leurs propres alternatives.

Puisque l’objectif de cette acquisition n’est autre que de tenter de gagner du terrain sur TikTok, il se pourrait que voyons ces avatars générés par l’IA dans YouTube Shorts. Ce qui n’est pas clair, c’est si Google veut simplement rattraper ce mouvement. Vraisemblablement, nous verrons les résultats de cette acquisition à l’avenir.

