Google a abandonné l’horreur Hideo Kojima exclusive à Stadia, selon des sources

Le créateur de Death Stranding, Hideo Kojima, a déclaré l’été dernier qu’il avait récemment eu un projet «majeur» annulé, et qu’il était «assez p * ssed» à ce sujet «mais c’est l’industrie des jeux pour vous». Il y a de fortes chances que ce titre soit prévu pour la sortie sur Stadia, car un rapport de VGC révèle que Google parlait à l’homme de Metal Gear Solid pour créer un «jeu d’horreur épisodique» pour sa plate-forme de streaming cloud.

Ceux d’entre vous qui suivent de près l’actualité des jeux savent que le géant de la technologie a récemment fermé tous ses studios de développement internes, mais selon des sources parlant avec la publication susmentionnée, le projet de Kojima n’a jamais vraiment démarré. Dans une interview accordée à la BBC en 2019, l’ancien homme de Konami a révélé qu’il souhaitait créer un jeu dans le cloud, donc le fait que des discussions aient lieu n’est pas surprenant.

Kojima Productions, sans surprise, n’a pas commenté le rapport – il sera intéressant de voir s’il s’associe à un autre fournisseur de jeux en nuage pour réaliser son ambition, ou si ce projet est sur la glace. VGC continue que Google s’est également retiré d’un projet avec le créateur de Shenmue Yu Suzuki, tout en annulant une suite de Journey to the Savage Planet et un tout nouveau jeu d’action multijoueur de l’ancien personnel d’Assassin’s Creed.