‘Goodfellas’: Henry Hill a-t-il vendu ses amis aussi facilement dans la vraie vie?

Quand Henry Hill (Ray Liotta) est arrêté pour trafic de drogue Goodfellas (1990), sa vie se déroule rapidement. Après un bref passage en prison, Hill se rend compte qu’il n’a d’autre choix que de se retourner contre ses vieux amis et associés. Cela signifie témoigner au tribunal et entrer dans le programme de protection des témoins.

Si vous prenez Nicholas Pileggi Wiseguy (1985), vous verrez à quel point la vie de Hill a suivi de près l’histoire que Pileggi et Martin Scorsese ont racontée dans Goodfellas. Après le buste, le vrai Jimmy Conway Burke (Robert De Niro) a commencé à tracer comment il traiterait Henry et Karen Hill (Lorraine Bracco).

Hill a réalisé qu’il n’avait pas d’autre choix que de trahir Burke et le patron Paul Cicéron Vario (Paul Sorvino). Vario avait averti Hill de son trafic de drogue et, après le buste, Vario s’était lavé les mains de Hill.

À ce stade, Burke pouvait faire ce qu’il jugeait bon avec son vieil ami Hill. Bien qu’ils aient échangé des cadeaux de Noël et soient partis en vacances ensemble pendant des années, Burke n’aurait pas pensé à deux fois à tuer Hill. Hill a trahi ses amis et associés de longue date avec le même détachement.

Henry Hill était au-delà de la nonchalance de trahir ses amis de la mafia comme on le voit dans « Goodfellas »

Après l’arrestation de Hill, le journaliste vétéran de la mafia Pileggi a commencé à mener les interviews qui sont devenues Wiseguy et éventuellement, Goodfellas. Quand Hill décrit la période qui a suivi son arrestation pour trafic de drogue, cela correspond presque exactement à ce qui se passe dans le film.

Tout, de la tentative de Jimmy sur Karen à la réunion de Jimmy et Henry au restaurant, s’est déroulé dans Goodfellas. Et il en va de même pour la fraîcheur d’Henry Hill lors du renvoi de Jimmy Burke et Paul Vario pour le reste de leur vie.

«Les confrontations d’Henry avec ses vieux copains à la barre des témoins l’ont laissé indifférent», a écrit Pileggi dans Wiseguy. «Ni les regards menaçants de Jimmy Burke ni la vue de Paul Vario, 70 ans, ne semblaient le déranger.

Pileggi a ensuite décrit le témoignage de Hill comme «sans effort». Avant son tour de témoin vedette au procès de Vario, Hill a dégusté une pizza à la saucisse et aux champignons. Il ne stressait par aucune estimation.

Nicholas Pileggi a décrit Hill comme « presque joyeux » à propos de la condamnation pour meurtre de Jimmy Burke

Pileggi a vu Hill manger de la pizza et savourer un onglet avant de trahir Vario, et Hill semblait tout aussi cool de négocier une bonne somme (10000 €) pour un article de Sports Illustrated sur le programme de rasage des points de basket-ball universitaire qui a mis un joueur de 26 ans à l’écart pour 10 années.

Mais l’affaire avec Jimmy Burke était personnelle. Burke avait signalé qu’il était prêt à tuer Hill (et peut-être sa femme Karen) pour le faire taire pour de bon. Hill avait son propre mouvement à jouer, et il l’a fait, garantissant que Burke partirait longtemps pour son rap meurtrier.

«Lorsque Jimmy Burke a été reconnu coupable de meurtre, Henry était presque joyeux», a écrit Pileggi dans Wiseguy. «Lors de la confrontation finale avec Jimmy, Henry avait survécu et il a utilisé le gouvernement pour appuyer sur la gâchette. Pileggi a vu les mouvements de Hill comme pas différents de sa vie précédente dans la rue.

« [Hill] volontairement tourné contre les hommes avec lesquels il avait été élevé avec la même nonchalance qu’il avait utilisée pour installer un bookmaker ou glisser une queue », a écrit Pileggi.