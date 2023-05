Good Omens Saison 2 Première date et détails de l’intrigue révélés, affiche et vidéo parodique publiée

Cet été, quelque chose se passe dans le haut! Bons présages la saison deux a enfin reçu une date de sortie, l’émission étant désormais prévue pour la première le 28 juillet sur Prime Video. Parallèlement à la date de sortie, une nouvelle affiche pour la deuxième saison de Bons présages a également été dévoilé et retrouve le duo bien-aimé Michael Sheen et David Tennant dans le rôle de l’ange Aziraphale et du démon Crowley, respectivement.





En plus de la glorieuse nouvelle d’une date de sortie et de notre première affiche, Bons présages le créateur et auteur Neil Gaiman a également collaboré avec les superfans Hilly & Hannah Hindi de The Hillywood Show pour une vidéo parodique, «Parodie de bons présages», dans le cadre du 33e anniversaire de la publication du roman original Good Omens: Les belles et précises prophéties d’Agnes Nutter, sorcière par Gaiman et Terry Pratchett. Rendant hommage à la série, la vidéo devrait avoir des fans de Bons présages encore plus excités par le retour de la série qu’ils ne le sont déjà.

Basée sur le roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett de 1990, la première série de Bons présages a présenté au public Michael Sheen et David Tennant en tant qu’Aziraphale et Crowley, un ange et un démon, qui depuis plus de 6000 ans ont formé un lien qui transcende leurs côtés respectifs dans la guerre sainte. Reprenant en 2018, les connaissances de longue date des anges et des démons se sont habituées à la vie sur Terre en tant que représentants du paradis et de l’enfer, mais doivent chercher à empêcher la venue de l’Antéchrist et donc d’Armageddon, dans la bataille finale entre le paradis et l’enfer.

Good Omens Saison 2 trouve Neil Gaiman en train de créer une histoire entièrement originale

Initialement conçu comme une série limitée, le succès mondial et la réponse enthousiaste à la première saison ont abouti au co-créateur Neil Gaiman (L’homme de sable) satisfaire la soif des fans pour plus d’aventures à l’écran du duo impie bien-aimé avec une histoire entièrement originale. Et tandis que les détails de l’intrigue sont restés un mystère, Gaiman a maintenant levé un peu le rideau sur ce à quoi le public peut s’attendre…

Ainsi, la deuxième saison de Bons présages explore des scénarios qui vont au-delà du matériel source original pour éclairer l’étrange amitié entre Aziraphale, un ange pointilleux et marchand de livres rares, et le démon rapide Crowley. Ayant été sur Terre depuis le commencement, et avec l’Apocalypse contrecarrée, Aziraphale et Crowley retrouvent une vie facile parmi les mortels dans le Soho de Londres lorsqu’un messager inattendu présente un mystère surprenant.

Bons présages les stars de la saison deux, Michael Sheen et David Tennant, incarnent respectivement l’ange Aziraphale et le démon Crowley. Reprenant également leurs rôles, Jon Hamm en tant qu’archange Gabriel, Doon Mackichan en tant qu’archange Michael et Gloria Obianyo en tant qu’archange Uriel. De retour cette saison dans de nouveaux rôles sont Miranda Richardson en tant que démon Shax, Maggie Service en tant que Maggie et Nina Sosanya en tant que Nina, avec de nouveaux visages rejoignant les inadaptés dans Heaven and Hell: Liz Carr en tant qu’ange Saraqael, Quelin Sepulveda en tant qu’ange Muriel et Shelley Conn comme le démon Belzébuth.

Neil Gaiman continue en tant que producteur exécutif et co-showrunner avec le producteur exécutif Douglas Mackinnon, qui est également revenu pour diriger les six épisodes. « Cela fait 31 ans que Good Omens a été publié, ce qui signifie que cela fait 32 ans que Terry Pratchett et moi étions allongés dans nos lits respectifs dans une chambre d’hôtel à Seattle lors d’une World Fantasy Convention et avons comploté la suite », a déclaré Gaiman dans un communiqué.

Bons présages la deuxième saison se composera de six épisodes et fera ses débuts exclusivement sur Prime Video le 28 juillet.