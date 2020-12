Golf, Civic et Corolla. La course de dragsters entre les versions «normales»

Un course de dragsters Un peu différent. Plutôt que trappe chaude nous en avons trois … trappe froide? Parmi les participants, nous avons un Volkswagen Golf, pas la GTI, mais un 1,5 eTSI plus modeste de 150 ch; une Honda Civic, loin d’être un Type R, avec seulement 129 ch et un petit 1.0 Turbo; et enfin un Toyota Corolla, l’hybride, avec pas moins de 122 ch.

Golf 1.0 TSI ne devrait-il pas être le meilleur choix pour être ici? Nous pensons que oui, mais Carwow a nivelé les trois voitures pour le prix (au Royaume-Uni), similaire entre elles, plus que pour leurs performances.

Il nous semble que les 150 ch de la Golf ont un avantage au départ, mais ce ne serait pas la première fois que nous serions surpris par le modèle le moins puissant pour gagner la course, ou du moins se battre dur. La Civic et la Corolla hybrides peuvent-elles surprendre?

Ce n’est pas non plus la première fois que nous voyons Mat Watson emmener sa mère et sa petite amie avec lui dans ce type de confrontation. Ce qui donne toujours un facteur de divertissement supplémentaire, surtout avec sa mère ultra compétitive, mais très sympathique.

