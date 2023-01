Golden Globes : la victoire de Kevin Costner a-t-elle été éclipsée par le moment viral de Regina Hall ?

En raison des inondations provoquées par des orages persistants dans le comté de Los Angeles, Kévin Costner a déclaré qu’il sauterait les Golden Globe Awards 2023. Costner, qui incarne le patriarche de la famille John Dutton dans la série à succès Paramount + Yellowstoneconcourait dans la catégorie contre Jeff Bridges en Le vieil hommeDiego Luna dans AndorBob Odenkirk dans Tu ferais mieux d’appeler Saulet Adam Scott dans Rupture.





« Personne n’est plus triste que nous de ne pas pouvoir être là aux Golden Globes », a déclaré l’acteur de 67 ans qui a été nominé pour le prix du meilleur acteur dans une série dramatique. Il a posté une vidéo sur Twitter expliquant pourquoi lui et sa femme Christine Baumgarter ne participeront pas à l’événement. Costner a poursuivi en disant: « Chris avait une belle robe, j’avais hâte de marcher sur le tapis rouge avec elle. »

Selon NBC News, les fortes pluies qui ont frappé le sud de la Californie au cours des 48 heures précédentes ont entraîné d’importantes inondations dans certaines régions, « les conditions météorologiques extrêmes qui ont transformé les routes en rivières, provoqué des chutes de pierres et des glissements de terrain et forcé des milliers de personnes à quitter leurs maisons ». Lundi, une évacuation obligatoire a été émise pour le hameau côtier de Montecito, dans le comté de Santa Barbara, qui abrite un certain nombre de personnes célèbres, dont le prince Harry, Ellen DeGeneres et Oprah Winfrey. Selon les réglementations locales mises à jour, Costner a noté que sa famille avait pris la décision de s’abriter sur place.





La controverse passée sur les Golden Globes fait de la non-participation à la cérémonie de cette année une grande déclaration. Quand l’actrice et présentatrice de prix Salle Regina a annoncé la victoire de Costner, elle a éclaté de rire en pensant que le temps était sa raison de ne pas y assister. Fans de Hall, qui s’est fait connaître pour son rôle de Brenda Meeks dans la comédie d’horreur Film d’horeur séries de films, ont afflué sur Twitter pour commenter le moment.

Cela soulève la question de savoir si la victoire de Kevin Costner aux Golden Globes est éclipsée par Regina Hall, qui a sarcastiquement fait remarquer que Costner avait besoin de prières. Ou Hall est-il simplement d’avis que Costner utilise la tempête comme excuse pour sauter l’événement à la lumière des critiques précédentes des Golden Globes? Nous ne saurons peut-être jamais à quoi elle pensait vraiment. Heureusement pour les fans de Kevin Costner, Yellowstone revient pour la première de la mi-saison 5 à l’été 2023, et espérons que d’autres récompenses sont en réserve pour la série.