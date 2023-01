Golden Globes : Eddie Murphy fait référence à Will Smith giflé pendant son discours

Le légendaire comédien et acteur a accepté le prix Cecil B. DeMille mardi soir – et a terminé son discours en riant.

Juste au moment où nous pensions que la gifle de Will Smith aux Oscars était dans le rétroviseur, Eddie Murphy intervient pour raviver le scandale. Le légendaire comédien et acteur a offert quelques conseils aux nouveaux venus du showbiz lors des Golden Globes de mardi soir – des conseils que Chris Rock aurait pu utiliser avant de faire ces blagues sur Jada Pinkett Smith l’année dernière …





« Je tiens à vous faire savoir qu’il existe un plan définitif que vous pouvez suivre pour atteindre le succès, la prospérité, la longévité et la tranquillité d’esprit », a déclaré Murphy à la fin de son discours d’acceptation du prix Cecil B. DeMille. « C’est un plan, et je l’ai suivi toute ma carrière. C’est très simple, il suffit de faire ces trois choses : Payez vos impôts, occupez-vous de vos affaires… et gardez Will-Smithle nom de la femme de ta putain de bouche ! »

La plaisanterie a provoqué des éclats de rire dans le public. C’était un joli rappel qu’Eddie Murphy est tout simplement l’une des personnes les plus drôles de tous les temps. Juste au moment où nous pensons que l’homme drôle va rester totalement sérieux lors de ce discours de remise des prix, Murphy réussit à en tirer un rapide. En parlant de prix, voici un aperçu de l’histoire derrière l’honneur annuel de la Hollywood Foreign Press Association.





À propos du prix Cecil B. DeMille

Cecil Blount DeMille était réalisateur, producteur et acteur. Au cours des années 1900, il réalise au moins 70 films muets et sonores. Il est reconnu comme l’un des pères fondateurs du cinéma américain et le producteur-réalisateur le plus titré commercialement de l’histoire du cinéma. Il n’est donc pas surprenant qu’une cérémonie apparemment prestigieuse comme les Golden Globes nomme un prix à propos de DeMille.

Cette année, une paire de Murphy a été honorée – Eddie Murphy a reçu l’honneur DeMille en reconnaissance de sa carrière cinématographique, tandis que Ryan Murphy a reçu le prix Carol Burnett pour sa vie polyvalente à la télévision. Ryan Murphy a utilisé son discours pour reconnaître les artistes ouvertement gays ou trans avec lesquels il a travaillé, tandis qu’Eddie Murphy était plus irrévérencieux au moment où il a conclu son discours – se moquant d’un moment viral des Oscars de l’année dernière. Will Smith pourra-t-il jamais se remettre complètement de la mésaventure de l’année dernière ?