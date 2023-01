Golden Globes 2023 : C’est la femme qui accompagnera Austin Butler à l’événement

Globes dorés

Austin Butler est nominé aux Golden Globes pour son excellent travail sur Elvis et Spoiler vous dit qui sera l’heureux élu pour accompagner l’acteur à l’événement.

© IMDbAustin Butler comme Elvis

Austin Butler s’est démarqué dans le film Elvis où le directeur Baz Luhrmann façonne une histoire qui suit la vie de l’artiste emblématique et sa relation avec le colonel Tom Parker, qui était l’ancien manager du King of Rock et à cette occasion est joué par le toujours polyvalent Tom Hank. Dans ce contexte, le protagoniste du film est nominé pour le meilleur acteur dans un drame au Globes dorés.

Rappelez-vous que la course Austin Butler Cela a commencé sur des chaînes comme Nickelodeon et Disney Channel et a pris de l’ampleur à partir de 2007 pour s’étendre plus tard et donner au jeune acteur la possibilité de réaliser de plus en plus de projets, tant au cinéma qu’à la télévision. Ses œuvres se démarquent dans la série Les carnets de Carrie Oui Les Chroniques de Shannara et sur grand écran en plus de Elvis : les extraterrestres dans le grenier, Il était une fois à Hollywood et la prochaine Dune 2.

Qui sera le rendez-vous d’Austin Butler ?

Austin Butler il sort avec le mannequin Kaia Gerber depuis 2021 mais, curieusement, cette femme ne sera pas au rendez-vous qui accompagne l’interprète de renom pour l’événement du Golden Globes 2023 qui aura lieu le 10 janvier avec l’humoriste Jerrod Carmichael en tant qu’hôte. Qui sera la compagne de l’acteur dans Elvis? Il a lui-même confirmé qu’il s’agirait de sa sœur :Ashley!

« C’est ma seule soeur donc ce sera sympa de partager ça »il a avoué Divertissement ce soir. De plus, il a ajouté à propos du rôle pour lequel il est nominé : « C’était quelqu’un qui était tellement fidèle à lui-même. Cela a libéré beaucoup de monde, y compris les spectateurs. Je sais que c’était mon expérience en jouant avec lui, cela m’a libéré à bien des égards. Je suis très timide, alors il m’a fait sortir des choses. ».

Parler avec NME poursuivit en disant que mélodie déchaînée était une chanson importante dans sa préparation: « Chaque fois que je vois ou entends Unchained Melody, les larmes me viennent aux yeux. C’était difficile de chanter, parce qu’à l’époque, j’étais assez grand et ma respiration était restreinte parce que j’étais attaché à la combinaison. ». Le 10 janvier prochain, nous saurons si l’excellente performance de Austin Butler Quoi Elvis vaut un Golden Globe. Allez-vous célébrer avec votre sœur?

