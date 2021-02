Golden Globes 2021: suivez la minute par minute ici

est Dimanche 28 février le 78e édition des Golden Globes, cérémonie au cours de laquelle les meilleurs du cinéma et de la télévision sont récompensés au cours de l’année 2020, année qui a été marquée par la pandémie de coronavirus. Précisément, la crise sanitaire a également laissé sa marque sur les récompenses Golden Globe Et c’est pourquoi l’édition 2021 aura lieu non seulement 2 mois après la date habituelle, mais se déroulera également à travers un gala virtuel sans précédent.

La cérémonie du Golden Globes 2021 il se déroulera simultanément sur les deux côtes des États-Unis. Tina Fey Oui Amy Poehler seront les hôtes en charge de la connexion du Salle arc-en-ciel de New York avec lui Beverly Hilton dans Los Angeles, Californie pour une cérémonie de remise de prix qui mettra en vedette des invités vedettes et des surprises inédites et qui n'aura pas l'aperçu traditionnel du tapis rouge en raison de la modalité virtuelle.







Concernant les nominations aux Golden Globe Awards 2021, Netflix C’est la société qui balaie avec un total de 42 nominations, 22 pour le cinéma et 20 dans les catégories de la télévision. Suis-le Amazone avec 7 nominations de films, tandis que HBO a le même montant à la télévision.

Catégories récompensées aux Golden Globes 2021

CINÉMA

Meilleur film, drame:

– El padre

– Mank

– Nomadland

– Jeune femme prometteuse

– Procès du Chicago 7

Meilleur film – Comédie musicale ou comédie:

– Borat 2

– Hamilton

– Musique

– Palm Springs

– Le bal

Meilleure actrice, drame:

– Viola Davis (Fond noir de Ma Rainey)

– Andra Day (États-Unis vs Billie Holliday)

– Vanessa Kirby (Morceaux d’une femme)

– Frances McDormand (Nomadland)

– Carey Mulligan (jeune femme prometteuse)

Meilleur acteur dramatique:

– Riz Ahmed (Son du métal)

– Chadwick Boseman (Fond noir de Ma Rainey)

– Anthony Hopkins (Le père)

– Gary Oldman (Mank)

– Tahar Rahim (Le Mauritanien)

Meilleure actrice, comédie ou comédie musicale:

– Maria Bakalova (Borat 2)

– Kate Hudson (Musique)

– Michelle Pfeiffer (sortie française)

– Rosamund Pike (Je me soucie beaucoup)

– Anya Taylor-Joy (Emma)

Meilleur acteur, comédie ou comédie musicale:

– Sacha Baron Cohen (Borat 2)

– Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

– Dev Patel (L’histoire étonnante de David Copperfield)

– Andy Samberg (Palm Springs)

– James Corden (Le bal)

Meilleur acteur dans un second rôle:

– Sacha Baron Cohen (Procès du Chicago 7)

– Daniel Kaluuya (Judas et le Messie noir)

– Jared Leto (Les petites choses)

– Bill Murray (sur les rochers)

– Leslie Odom Jr. (Une nuit à Miami)

La meilleure actrice dans un second rôle:

– Glenn Close (Hillbilly Elegy)

– Olivia Colman (Le père)

– Jodie Foster (La Mauritanienne)

– Amanda Seyfried (Mank)

– Helena Zengel (Nouvelles du monde)

Meilleure direction:

– Emerald Fennell (jeune femme prometteuse)

– David Fincher (Mank)

– Regina King (Une nuit à Miami)

– Aaron Sorkin (Le procès du Chicago 7)

– Chloé Zhao (Nomadland)

Meilleur film étranger:

– Un autre tour (Danemark)

– La Llorona (France / Guatemala)

– La vie à venir (Italie)

– Minari (États-Unis)

– Two of Us (États-Unis / France)

Meilleur scénario:

– Esmerald Fennell (jeune femme prometteuse)

– Jack Fincher (Mank)

– Aaron Sorkin (Le procès du Chicago 7)

– Christopher Hampton et Florian Zeller (Le père)

– Chloé Zhao (Nomadland)

Meilleur film d’animation:

– Croods: le nouvel âge

– En avant

– Au-dessus de la lune

– Âme

– Marcheurs de loups

Meilleure bande son:

– Alexandre Desplat (Le ciel de minuit)

– Ludwig Göransson (Tenet)

– James Newton Howard (Nouvelles du monde)

– Trent Reznor et Atticus Ross (Mank)

– Trent Reznor, Atticus Ross et Jon Batiste (Soul)

Meilleure chanson originale:

– « Combattez pour vous » (Judas et le Messie noir)

– « Hear My Voice » (Le procès du Chicago 7)

– « Io Si (Vu) » La vie à venir)

– « Parle maintenant » (Une nuit à Miami…)

– « Tigress & Tweed » (États-Unis contre Billie Holiday)

la télé

Meilleure série dramatique:

– La Couronne

– Pays de Lovecraft

– Le mandalorien

– Ozark

– Cliquet

Meilleure actrice dans une série dramatique:

– Olivia Colman (La Couronne)

– Jodie Comer (Tuer Eve)

– Emma Corrin (la couronne)

– Laura Linney (Ozark)

– Sarah Paulson (à cliquet)

Meilleur acteur dans une série dramatique:

– Jason Bateman (Ozark)

– Josh O’Connor (La Couronne)

– Bob Odenkirk (Mieux appeler Saul)

– Al Pacino (Chasseurs)

– Matthew Rhys (Perry Manson)

La meilleure actrice dans un second rôle:

– Gillian Anderson (La Couronne)

– Helena Bonham Carter (La Couronne)

– Julia Garner (Ozark)

– Annie Murphy (Ruisseau Schitt)

– Cynthia Nixon (à cliquet)

Meilleur acteur dans un second rôle:

– John Boyega (petite hache)

– Brendan Gleeson (loi de Comey)

– Daniel Levy (Ruisseau Schitt)

– Jim Parsons (Hollywood)

– Donald Sutherland (L’annulation)

Meilleure série humoristique:

– Emily à Paris

– L’hôtesse de l’air

– Ruisseau Schitt

– Le grand

– Ted Lasso

Meilleur acteur dans une série comique:

– Don Cheadle (lundi noir)

– Nicholas Hoult (Le Grand)

– Eugene Levy (Ruisseau Schitt)

– Jason Sudeikis (Ted Lasso)

– Ramy Youssef (Ramy)

Meilleure actrice dans une série comique:

– Lily Collins (Emily à Paris)

– Kaley Cuoco (l’agent de bord)

– Elle Fanning (La Grande)

– Jane Levy (liste de lecture extraordinaire de Zoey)

– Catherine O’Hara (Ruisseau Schitt)

Meilleure mini-série ou téléfilm:

– Personnes normales

– Le gambit de la reine

– Petite hache

– L’annulation

– peu orthodoxe

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm:

– Cate Blanchett (Mme America)

– Shira Haas (peu orthodoxe)

– Daisy Edgar-Jones (personnes normales)

– Nicole Kidman (L’annulation)

– Anya Taylor-Joy (Le gambit de la reine)

Meilleur acteur dans une mini-série ou un film pour la télévision:

– Bryan Cranston (Votre Honneur)

– Jeff Daniels (La règle de Comey)

– Hugh Grant (L’annulation)

– Ethan Hawke (Le bon seigneur oiseau)

– Mark Ruffalo (Je sais que cela est vrai)

Chaînes qui diffusent les Golden Globes 2021

La chaîne américaine NBC est chargé d’offrir la diffusion des Golden Globes sur le territoire local. Dans Amérique latine sera la chaîne TNT en charge de retransmettre le gala en direct. Alors que en Espagne, Movistar + fera revivre les Golden Globes comme en 2020.

Horaires par pays pour voir les Golden Globes Awards 2021

Le gala des Golden Globes 2021 débutera à 20 h 00, heure du Pacifique (17 h 00, heure de l’Est), alors qu’en Amérique latine, ce sera à 19h00 heures pour Costa Rica, Le sauveur, Guatemala, Honduras, Mexique Oui Nicaragua; 20h00 heures pour La Colombie, Cuba, Equateur, Panama Oui Pérou; 21h00 heures pour Bolivie, Porto Rico, République Dominicaine Oui Venezuela; Oui 22h00 heures pour Argentine, le Chili, Paraguay Oui Uruguay.

Présentateurs des Golden Globes 2021

Tina Fey Oui Amy Poehler accueillera les Golden Globe Awards 2021. Ce sera la quatrième fois que le couple accueillera les Golden Globes, après avoir été présent en 2013, 2014 et 2015. Fey sera de la Rainbow Room à New York, tandis que Poehler sera en direct de l’habituel lieu où se déroule l’événement, le Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, Californie.