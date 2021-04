Godzilla contre. Le producteur de Kong a un certain nombre d’idées pour les futurs films MonsterVerse

Offre récente de Legendary Entertainment Godzilla contre Kong est devenu le plus grand succès au box-office depuis l’année dernière, battant des films comme Principe et Wonder Woman 1984 prendre la couronne à un moment où l’industrie du théâtre est en proie à l’incertitude. Le succès de GvK a également ravivé l’espoir pour l’univers cinématographique « MonsterVerse » que Legendary avait développé.

Dans une récente interview avec Deadline, Josh Grode, PDG de Legendary Entertainment a confirmé que « nous avons un certain nombre d’idées pour plus de films [in the MonsterVerse], « tout en affirmant que Godzilla contre Kong était greenlit en fonction des attentes du public.

« Nous avons fait beaucoup d’analyses après [Godzilla: King of the Monsters], et le public a montré qu’il voulait voir ces monstres s’y attaquer. Ce film donne au public ce qu’il veut et nous en voyons les résultats. «

Pendant longtemps, il semblait que le MonsterVerse était destiné au même destin ignominieux que le tristement célèbre univers sombre qu’Universal Pictures avait essayé et échoué à démarrer. Les films MonsterVerse, à partir de Godzilla, à Kong: l’île du Crâne, à Roi des monstres étaient des succès médiocres au box-office tout en étant aux prises avec d’énormes budgets. Il y avait même une attente que GvK serait le dernier hourra de la franchise avant que la série ne l’appelle un jour.

Mais avec le succès inattendu de Godzilla contre Kong, le MonsterVerse semble de nouveau sur les rails. Adam Wingard, le directeur de GvK, a déclaré dans une interview précédente qu’il serait heureux de revenir dans la franchise pour des suites, qui exploreraient le phénomène « Hollow Earth » qui a été taquiné dans les films précédents.

«J’adorerais absolument continuer. Le point de départ clair que nous avons abordé, explorer Hollow Earth, je pense qu’il y a beaucoup plus à faire là-bas. C’est une préhistoire de la planète Terre, où tous les [Titans] viens de. Nous inventons un peu de mystère dans [Godzilla vs. Kong], les choses que je veux voir résolues et explorées et poussées au niveau suivant. Si j’en ai l’occasion, je sais ce que je vais faire. C’est à Warner Bros et Legendary, s’ils ont l’appétit. «

Dans le MonsterVerse, la Terre creuse fait référence à une série de tunnels géants interconnectés creusés sous la Terre il y a très longtemps, que Godzilla et ses semblables utilisent pour voyager rapidement autour de la planète. Un film explorant les origines de Hollow Earth et les superprédateurs qui erraient librement à l’époque serait une nouvelle direction passionnante dans laquelle prendre la franchise.

Pour l’instant, les chaînes de théâtre profitent au maximum d’un rare succès au box-office et espèrent GvK marque le début d’un retour à la normale pour l’activité de distribution de films.

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film est maintenant diffusé dans les salles et sur HBO Max. La date limite nous a apporté cette nouvelle en premier.

