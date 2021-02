Godzilla contre. Kong Trailer est prêt à écraser le record YouTube de Marvel

La bande-annonce Godzilla vs Kong pourrait très bien finir par remporter une couronne YouTube particulière de l’univers cinématographique Marvel. Le film tant attendu était censé ouvrir ses salles en novembre 2020, mais cela n’a évidemment pas pu se produire. La crise de la santé publique est toujours en cours et, au moment d’écrire ces lignes, plus de 60% des cinémas en Amérique du Nord restent fermés. Cependant, Legendary a pu conclure un accord avec Warner Bros. Godzilla contre Kong aux théâtres et à HBO Max plus tôt que prévu, ce qui a considérablement augmenté le niveau d’excitation.

#GodzillaVsKong La bande-annonce est déjà la quatrième bande-annonce de film hollywoodienne la plus appréciée sur YouTube 1️⃣ ‘Avengers: guerre à l’infini’ – 3,7 M 2️⃣ ‘Avengers: Fin de partie’ – 3,2 M 3️⃣ ‘Spider-Man: loin de chez soi’ – 1,9M 4️⃣ ‘Godzilla contre Kong’ – 1,5 M 5️⃣ ‘Détective Pikachu’ – 1,4 M pic.twitter.com/EFn0wL19dy – Fandom (@getFANDOM) 1 février 2021

Tel qu’il est, Godzilla contre Kong est le quatrième film hollywoodien le plus apprécié sur YouTube. Il est actuellement à égalité avec le premier Veuve noire bande-annonce à 1,5 million de likes. Le prochain est Spider-Man: loin de chez soi avec 1,9 million de likes, tandis que Avengers: Fin de partie et Guerre d’infini a respectivement 3,2 millions de likes et 3,7 millions de likes. Tel qu’il est, Godzilla contre Kong a du chemin à parcourir, mais l’objectif a été fixé et il semble que les deux monstres veulent tous les goûts qu’ils peuvent obtenir. Seront-ils capables de battre le record détenu par le MCU?

La réponse à la Godzilla contre Kong La bande-annonce est hors des charts depuis ses débuts à la fin du mois dernier. Le réalisateur Adam Wingard s’est rendu sur les réseaux sociaux pour remercier tous les fans de leur enthousiasme, tout en partageant certaines de ses vidéos de réaction préférées à la bande-annonce. « Regarder le Godzilla contre Kong l’explosion de la bande-annonce sur Internet a été l’une des plus belles expériences de ma vie. Je ne peux pas vous remercier assez pour avoir fait de ce lancement un tel succès « , a-t-il déclaré. Wingard a poursuivi et avait ceci à dire.

« Lorsque vous réalisez un grand film comme celui-ci, cela prend des années de votre vie! C’est un long processus difficile qui donne parfois l’impression qu’il n’y a pas de fin en vue! Il suffit de regarder ma barbe avant et après GVK, j’avais à peine les cheveux gris et maintenant Je ressemble à un putain de Père Noël! MAIS RIEN ne m’a plus rajeuni que de pouvoir regarder l’excitation de la bande-annonce en ligne dans les nombreuses vidéos de réaction des fans. C’est de cela qu’il s’agit. Je ne pourrai peut-être pas en profiter avec vous dans un cinéma pour l’instant, mais voir et entendre l’excitation dans ces vidéos de réaction de bande-annonce a rendu ce long voyage intéressant. J’ai travaillé avec WB sur la création de ce mashup vidéo de réactions des fans comme un moyen de montrer ma gratitude consultez le lien dans ma biographie. J’ai personnellement édité sept minutes consécutives de mes réactions de bande-annonce préférées en ligne. N’hésitez pas à partager. «

Godzilla contre Kong est prêt à sortir en salles et en première sur HBO Max le 31 mars. En décembre, Warner Bros. a annoncé que tous ses films 2021 allaient ouvrir dans les salles et sur HBO Max le même jour, ce qui a choqué l’industrie. L’annonce a même choqué Legendary, qui n’avait aucune idée de ce qui allait se passer. Inutile de dire que certains accords ont dû être restructurés pour aller de l’avant. Heureusement, ils ont pu parvenir à un accord sur Godzilla contre Kong à venir dans quelques mois.

Légendaire a aussi Dune devrait sortir cette année, mais on ne sait pas si Warner Bros.a pu parvenir à un accord sur cette version particulière. Pour l’instant, tous les yeux sont rivés Godzilla contre Kong, ce qui pourrait très bien finir par enlever le statut le plus apprécié du MCU sur YouTube avec sa première bande-annonce. Le Twitter Fandom compte a été le premier à révéler les bandes-annonces de films hollywoodiennes les plus appréciées.

