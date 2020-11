Godzilla contre. Kong Streaming Rumor a certains fans très mécontents

Suite à la nouvelle que le prochain monstre mash, Godzilla contre Kong, pourrait être la prochaine grande sortie pour sauter les salles et passer directement au streaming, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour communiquer leur consternation si cette décision devait être prise. Selon les informations selon lesquelles Netflix a fait une offre sur le blockbuster, avant d’être bloqué par WarnerMedia, qui prévoit de publier le film sur HBO Max, les fans implorent que l’épopée se déchaîne toujours sur grand écran.

Omg, c’est un super grand moment si je ne vois pas Godzilla contre Kong, le match revanche climatique du siècle sur IMAX, je suis un cri. Je voulais vraiment revoir Godzilla et Kong à nouveau sur l’écran du film! https://t.co/hY6SfgeKgc – Ichi le plus chic (@ClassyIchi) 26 novembre 2020

Naturellement, le public veut voir le choc de ces titans légendaires sur le plus grand écran possible, beaucoup craignant que les gens aient plutôt recours à regarder Godzilla contre Kong sur leurs téléphones. Une insulte à ces bêtes légendaires.

Mettre un film de cette ampleur sur un putain de streamer le ruinerait absolument. Le simple fait de penser à regarder 2 des plus gros Titams sur un putain de smartphone me rend fou lol. Certainement hopenit obtient au moins une petite course théâtrale – JayQuillin (@Syntaximu) 26 novembre 2020

Alors que d’autres films de premier ordre tels que Wonder Woman 1984 sont déjà sortis en streaming, beaucoup sont de plus en plus préoccupés par l’avenir déjà précaire des théâtres.

Jésus … l’industrie du théâtre est prise après coup par ces mouvements de streaming. Je ne vois pas que cela soit bon pour aucun d’entre eux à long terme. Cette nouvelle me rend triste.#GodzillaVsKong#Netflix#HBOMaxhttps://t.co/3SF4thdTcJ – Clint (KBJ) (@Keyboard_Junkie) 26 novembre 2020

Alors que d’autres croient que Godzilla contre Kong sauter une sortie dans les salles de cinéma était inévitable.

Oui, faites-y face, la pandémie a accéléré la mort des cinémas. Ça venait. – Sherri (@mojoandjasper) 26 novembre 2020

Cependant, tout le monde ne pense pas qu’une sortie en streaming pour le film est nécessairement une mauvaise idée.

J’ai une opinion très impopulaire à ce sujet.

Considérant que Godzilla: le roi des monstres n’a pas si bien fait au box-office, c’est honnêtement pour le mieux que Godzilla Vs. Kong passe à un service de streaming. Je sais que tout le monde ne sera pas d’accord avec ça, mais c’est tout. https://t.co/Zm2hYGHHoc – Tristan le Holly Jolly Zootopia Fan🎅🎄🎁 (@MichelsTristan) 26 novembre 2020

Mais finalement, il est difficile d’être en désaccord avec ce sentiment …

Cela DOIT être vu sur grand écran. pic.twitter.com/0QC8TL59XB – Harry Jordan (@ Harry_Jordan21) 26 novembre 2020

Netflix aurait fait une offre de plus de 200 millions de dollars pour le film, ce qui aurait financé une grande partie du budget. Alors que WarnerMedia aurait bloqué l’accord afin de préparer Godzilla contre Kong pour une sortie sur son propre streamer, HBO Max, un porte-parole de Warner Bros. a depuis réfuté ces affirmations en disant: « Nous prévoyons de sortir Godzilla contre Kong en salle l’année prochaine comme prévu. » Bien sûr, cela pourrait simplement signifier que, tout comme Wonder Woman 1984, Godzilla contre Kong sortira en salles pendant une courte période avant de devenir disponible en streaming peu de temps après.

Godzilla contre Kong nous fait tomber à une époque où des monstres parcourent la Terre et où l’humanité lutte pour son avenir. Le film place Godzilla et Kong sur une trajectoire de collision qui verra les deux forces les plus puissantes de la nature (et deux des monstres les plus reconnaissables des cinémas) de la planète se heurter dans une bataille spectaculaire pour les âges. Alors que Monarch se lance dans une mission périlleuse dans un terrain inconnu et découvre des indices sur les origines des Titans, une conspiration humaine menace d’effacer les créatures, bonnes et mauvaises, de la surface de la terre pour toujours.

Godzilla contre Kong est réalisé par Adam Wingard et est une suite des deux Godzilla et Godzilla: le roi des monstres ainsi que les 2017 Kong: l’île du Crâne. Le film sera le quatrième volet du MonsterVerse en cours de Legendary. Godzilla contre Kong étoiles Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler, Zhang Ziyi et Demián Bichir.

Le film a connu des moments difficiles dans les coulisses jusqu’à présent, avec la production sur Godzilla contre Kong étant retardé avant même que les circonstances actuelles ne contraignent l’industrie du divertissement à fermer. Il a ensuite été confirmé pour une sortie l’été prochain, un an et quelques semaines après qu’il était initialement prévu de faire ses débuts en salles.

Pour l’instant, Godzilla contre Kong La sortie est toujours prévue pour le 21 mai 2021. La nouvelle d’une éventuelle sortie en streaming a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter.

D’une part, Godzilla vs Kong devrait aller au cinéma D’autre part, les gens doivent rester en sécurité et se débrouiller avec la VOD. D’un autre côté, je n’aimais que Skull Island. Je n’ai aucune idée de ma réponse🤷‍♂️ – Nathan Snyder (@ANateForFate) 26 novembre 2020

Si Godzilla vs Kong va à un streamer (franchement, je suis surpris qu’il n’ait pas été jeté sur un plus tôt), je ne m’en soucie pas trop. Ma grande condition est qu’il vaut mieux obtenir un communiqué de presse physique à domicile. J’adore Netflix distribuant les animes Godzilla mais … j’ai besoin d’un disque. pic.twitter.com/tUYlogVodm – シ チ メ ン チ ョ ウ ラ (@masked_awesome) 26 novembre 2020

‘Godzilla v Kong’ aurait * DEVRAIT * obtenir une dernière sortie au cinéma, sûrement?! Sûrement!? – Mad Mav * 🖐🏽🖐🏽🖐🏽🖐🏽 (@ maverick99sback) 26 novembre 2020

« Godzilla vs Kong » serait une meilleure expérience sur un écran de cinéma que de regarder en streaming à la télévision ou (à Dieu ne plaise) sur un téléphone. Je comprends la nécessité de diffuser en continu pendant une pandémie, mais lorsque votre film précédent n’avait rien d’autre à offrir que du spectacle, que reste-t-il lorsque vous le supprimez? – Reece Allingham (@ReeceAllingham) 26 novembre 2020

Les théâtres se font tuer. Ce serait un autre coup dur pour l’industrie. Je le vois aller à HBO MAX s’il saute effectivement les théâtres. – moteur [No.9] (@ 2ndMan_) 26 novembre 2020

Je jure que dieu, Godzilla Vs Kong vaut mieux la peine! Je ne pense pas que je pourrais supporter une autre déception écrasante d’un film que j’attendais depuis 25 ans pour voir. En vous regardant Justice League. – Graham 🎃 Donnelly (@GrahamDonnelly) 26 novembre 2020

Noooooooo s’il y a jamais eu un film qui a besoin d’être vécu sur le plus grand écran possible, c’est Godzilla Vs. Kong. – AllThingsHorror (@AllHorror) 26 novembre 2020

