Godzilla contre. Kong frappera toujours le plus HBO Max le même jour que les cinémas

Warner Bros.et Legendary se rapprocheraient d’un accord de sortie pour Godzilla contre Kong. En décembre, Warner Bros. a choqué l’industrie du divertissement en annonçant que sa liste de sorties 2021 sortira en salles et diffusera simultanément sur HBO Max. Godzilla contre Kong est l’un des films que le studio distribue, mais ils n’ont pas consulté Legendary sur leurs plans, qui comprend également Denis Villeneuve Dune.

Légendaire a rapidement menacé de poursuites judiciaires contre Warner Bros. ‘ calendrier de sortie hybride. Cependant, il semble que Warner Bros.et Legendary sont sur le point de conclure un nouvel accord qui continuera Godzilla contre Kong sur la cible pour sa date de sortie le 21 mai. On pense que le nouvel accord permettra à HBO Max de diffuser le film le même jour, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé. Il a été précédemment rapporté que Netflix offrait à Legendary plus de 200 millions de dollars pour les droits de diffusion en continu, mais on pense que Warner Bros. a réussi à bloquer cet accord particulier. Legendary n’a pas encore répondu publiquement aux rapports de transaction.

Cela devrait être une bonne nouvelle pour les fans qui attendaient de voir Godzilla contre Kong. De plus, cela permettra aux téléspectateurs de choisir de quelle manière ils aimeraient voir le prochain film. La crise de la santé publique maintient toujours la fermeture de plus de 60% des cinémas nord-américains et on ne sait pas à quoi ressemblera la situation en mai. Warner Bros. a publié Wonder Woman 1984 le jour de Noël dans les théâtres et sur HBO Max, bien que l’on ne sache pas si le modèle de sortie hybride a réussi pour la suite.

Pour ce qui est de Dune, c’est une autre histoire. Warner Bros.et Legendary seraient encore en train de faire des allers-retours pour conclure un accord pour la sortie du film très attendu. Le réalisateur Denis Villeneuve a parlé de sa déception envers Warner Bros. après leur annonce. Il est clair que le réalisateur souhaite que le film soit vu et expérimenté dans les salles de cinéma sur grand écran, et il pense que le modèle de streaming pourrait tuer les chances que le deuxième opus soit réalisé. On pense que le studio tente de conclure un accord avec Villeneuve, même s’il ne semble pas que des progrès substantiels aient été réalisés.

Ajout au snafu Warner Bros.et Legendary est le fait que Warner Bros.utilisait Dune pour promouvoir HBO Max. En fin de compte, Dune verra probablement une sortie traditionnelle, ce qui signifie qu’elle pourrait être retardée jusqu’à ce qu’il soit sûr pour le public d’aller à nouveau dans une salle de cinéma. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir, mais le studio a toujours la date de sortie d’octobre prête à partir. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer que Warner Bros.et Legendary se rapproche d’un accord pour le Godzilla contre Kong Libération.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong