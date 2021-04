Godzilla contre. Kong est la plus grande sortie en streaming de HBO Max à ce jour

Il s’avère Godzilla contre Kong a été un grand succès pour Warner Bros.Le blockbuster massif rempli de monstres a récemment été publié à la fois dans les salles et sur HBO Max, un peu comme Wonder Woman 1984, Les petites choses et Tom et Jerry avant cela. Maintenant, nous avons le mot que la dernière entrée dans le MonsterVerse était non seulement un grand succès au box-office, mais également un gagnant dans le monde du streaming. À tel point que c’est maintenant le plus gros début de streaming que HBO Max ait vu à ce jour.

Selon Samba, une société tierce non affiliée officiellement à WarnerMedia ou HBO Max, déclare que 3,6 millions de foyers ont regardé au moins cinq minutes de Godzilla contre Kong dans ses cinq premiers jours. Cela bat les deux Wonder Woman 1984, qui a touché 2,2 millions de foyers, et celle de Zack Snyder Ligue de justice, qui a attiré 1,8 million. Samba extrait ces données spécifiquement des téléviseurs intelligents. Ainsi, l’audience pourrait certainement être plus importante en tenant compte des appareils mobiles. Le vice-président exécutif et directeur général de WarnerMedia Direct-to-Consumer, Andy Forssell, avait précédemment déclaré que le film «avait un public plus large que tout autre film ou émission sur HBO Max depuis son lancement».

Godzilla contre Kong a également eu une forte performance au box-office malgré sa disponibilité sur un service de streaming majeur. Le film a fait ses débuts massifs de 48,1 millions de dollars au cours de ses cinq premiers jours avant le week-end de Pâques. C’était de loin le meilleur début au box-office pour n’importe quel film depuis le début de la pandémie. Dans le monde entier, le suivi de Godzilla: le roi des monstres de 2019 a déjà dépassé la barre des 300 millions de dollars. Cela pourrait, par conséquent, ouvrir la voie à d’autres superproductions pour enfin arriver après près d’un an pour la plupart dépourvues de tout. Économisez pour Principe et quelques autres.

Le succès, à son tour, soulève des questions. WarnerMedia a fait tourner beaucoup de têtes et a causé des problèmes dans les coulisses d’Hollywood quand il a été révélé que toute la liste des films Warner Bros.de 2021 arriverait dans les cinémas et sur HBO Max aux États-Unis.Mais, même lorsque les salles de cinéma commencent à rouvrir et que les cinéphiles commencent pour revenir aux vieilles habitudes, la stratégie semble fonctionner. Le studio a promis que ce n’était que temporaire et que des vitrines de cinéma exclusives reviendraient l’année prochaine pour des films comme Le Batman. Mais la boîte de Pandore est difficile à fermer. Le streaming constituera une part plus importante de la distribution à l’avenir.

Adam Wingard a réalisé Godzilla contre Kong comme quatrième entrée dans le MonsterVerse. La série a débuté avec Godzilla en 2014 et comprend également Kong: Skull Island en 2017. Il reste une incertitude quant à savoir si la franchise continuera ou non, mais les fans ont récemment commencé à faire campagne en ligne sur #ContinueTheMonsterVerse. Le box-office et les numéros de streaming soutiennent l’idée qu’une continuation pourrait être fructueuse. Pendant ce temps, Wingard est passé à un ThunderCats film, tandis que le cinéaste développe également Face / Off 2. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

